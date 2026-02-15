German Galushchenko foi implicado num alegado esquema de cobrança de comissões na empresa nacional de energia atómica
Internacional

Corrupção. Ex-ministro da Energia ucraniano detido quando tentava sair do país

German Galushchenko demitiu-se em novembro depois de o seu nome surgir ligado a um esquema de corrupção no setor energético, num escândalo que levou também à saída do chefe de gabinete de Zelensky.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

O antigo ministro da Energia ucraniano, German Galushchenko, foi detido quando tentava cruzar a fronteira, anunciou este domingo (15 de fevereiro) o Gabinete Nacional Anti-Corrupção da Ucrânia (conhecido pela sigla NABU).

Galushchenko, que foi ministro da Energia entre abril de 2021 e julho de 2025 quando assumiu a pasta da Justiça, demitiu-se do governo em novembro no meio de um escândalo de corrupção a envolver a empresa estatal de energia atómica Energoatom.

Em causa está um escândalo de subornos e cobrança de comissões no valor de 100 milhões de dólares, que envolveu altos funcionários do governo.

O caso Midas, como é conhecido, é o maior escândalo de corrupção a atingir a presidência de Volodymyr Zelensky, tendo levado à demissão do chefe de gabinete do presidente, Andriy Yermak. Oito suspeitos foram formalmente acusados.

Nas escutas feitas pelas autoridades, os suspeitos discutem alegadamente a divisão de subornos e mencionam uma figura apelidada de "Professor", que os procuradores acreditam ser Galushchenko. Ele nega as acusações.

O nome de Galushchenko não surge explicitamente no comunicado do NABU, onde é referida apenas a prisão de um ex-ministro da Energia e se prometem mais pormenores para mais tarde.

Segundo a imprensa ucraniana, Galushchenko foi detido quando estava num comboio.

Internacional
Volodymyr Zelensky
Ucrânia
corrupção

