Zelensky anuncia ataques contra infraestruturas russas a cerca de 2.000 km de distância

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta quinta-feira (7 de maio) terem sido realizados ataques ucranianos contra infraestruturas estratégicas russas localizadas a uma distância de “quase 2.000 quilómetros (km)” da fronteira com a Ucrânia.“Recentemente, houve resultados significativos em Chelyabinsk [um dos principais centros de indústrias pesadas da Rússia], a cerca de 1.800 quilómetros de distância, bem como em Ecaterimburgo [a quarta maior cidade do país], a cerca de 2.000 quilómetros de distância”, disse Zelensky, numa mensagem publicada nas suas redes sociais.O Presidente ucraniano relatou ainda um novo ataque feito hoje contra infraestruturas petrolíferas na cidade russa de Perm, “que fica a mais de 1.500 quilómetros da fronteira” com a Ucrânia.Este novo ataque a Perm – onde a Ucrânia já tinha atacado infraestruturas petrolíferas nos últimos dias – foi também confirmado pelo chefe das forças de drones ucranianas, Robert Brovdi, mais conhecido por Madiar (“Magyar”), que especificou que o alvo era uma instalação de armazenamento pertencente à gigante energética russa Lukoil.Zelensky destacou ainda que a Ucrânia realizou recentemente ataques bem-sucedidos contra outras infraestruturas em cidades russas como Novorossiysk, Krymsk e Tuapse, e em regiões como Samara e Nizhny Novgorod.Estes ataques representam uma expansão significativa do alcance das operações ucranianas no interior da Rússia, atingindo regiões que anteriormente eram tidas como distantes do conflito.Zelensky sublinhou que estas ações demonstram a capacidade da Ucrânia em fabricar armas capazes de contornar as defesas aéreas russas a grandes distâncias.Os ataques contra refinarias e terminais de combustível já causaram perdas estimadas em mais de 7 mil milhões de dólares (cerca de 6 mil milhões de euros) à Rússia desde o início do ano.Estas ofensivas acontecem na véspera do cessar-fogo de dois dias anunciado pela Rússia para as comemorações do Dia da Vitória (09 de maio) em Moscovo, que assinalam a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial..Kiev diz ter atingido instalações russas a 1500km de distância