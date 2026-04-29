O desfile russo deste ano do Dia da Vitória, a 9 de maio, não vai contar com equipamento militar.
O desfile russo deste ano do Dia da Vitória, a 9 de maio, não vai contar com equipamento militar.MAXIM SHIPENKOV / EPA
Internacional

Kiev diz ter atingido instalações russas a 1500km de distância

Ministério da Defesa russo anunciou que desfile militar que celebra a vitória sobre os nazis não terá exibição de equipamento militar devido à situação operacional na Ucrânia.
Ana Meireles
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