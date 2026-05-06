Zelensky acusa Rússia de violar trégua ucraniana, Moscovo afirma que Ucrânia fez o mesmo

O presidente ucraniano acusou esta quarta-feira, 6 de maio, a Rússia de violar a trégua proposta por Kiev, e que começou à meia-noite, um total de 1.820 vezes até às 10.00 da manhã de (menos duas horas em Lisboa), através de “ataques, tentativas de assaltos, ataques aéreos e utilização de drones”. Segundo a Força Aérea ucraniana, as forças russas atacaram o país durante a noite com dois mísseis balísticos, um míssil ar-superfície Kh-31 e 108 drones de vários tipos, incluindo Shaheds (de fabrico iraniano), referindo ainda ter abatido 89 drones no norte e leste da Ucrânia, enquanto os restantes atingiram oito locais não divulgados.Esta trégua unilateral de Kiev foi anunciada depois de Moscovo ter revelado a realização de um cessar-fogo entre sexta-feira e sábado para as celebrações da vitória da Rússia contra a Alemanha nazi, a 9 de maio de 1945. “A Ucrânia afirmou claramente que iria agir de forma recíproca, tendo em conta os apelos russos persistentes através dos meios de comunicação social e das redes sociais para que houvesse silêncio durante o desfile de Moscovo. Para todas as pessoas normais, é óbvio que uma guerra em grande escala e assassinatos diários de pessoas não são um bom momento para ‘celebrações’ públicas”, afirmou esta quarta-feira Volodymyr Zelensky nas redes sociais. “Constatamos que a parte russa interrompeu o cessar-fogo. Após os relatórios da noite dos nossos militares e da inteligência, decidiremos as nossas próximas ações”.A diplomacia ucraniana criticou também a incapacidade da Rússia em manter um cessar-fogo. “Moscovo ignorou mais uma vez um apelo realista e justo para o fim das hostilidades, apoiado por outros Estados e organizações internacionais”, declarou no X o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha. “Putin só se preocupa com desfiles militares, não com vidas humanas”.Moscovo, por seu turno, acusou Kiev de ter violado a sua própria trégua, com o líder regional da Crimeia, Sergei Aksyonov, a adiantar que cinco russos morreram esta quarta-feira num ataque ucraniano contra a península anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, notando ainda que o drone teve como alvo a zona de Dzhankoi. Já o Ministério da Defesa russo informou esta quarta-feira que as suas defesas aéreas intercetaram ou abateram 53 drones ucranianos durante a noite sobre as regiões de Belgorod, Bryansk, Kursk e Moscovo, bem como sobre a Crimeia ocupada e sobre o Mar Negro. .Rússia e Ucrânia trocam ataques em véspera de possível cessar-fogo