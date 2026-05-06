Equipas de resgate ucranianas trabalham no local de um ataque russo a um edifício privado em Kharkiv.
Equipas de resgate ucranianas trabalham no local de um ataque russo a um edifício privado em Kharkiv.FOTO: SERGEY KOZLOV / EPA
Internacional

Zelensky acusa Rússia de violar trégua ucraniana, Moscovo afirma que Ucrânia fez o mesmo

Presidente ucraniano lembrou que Kiev poderá agir de forma recíproca durante a trégua proposta pela Rússia.
Ana Meireles
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