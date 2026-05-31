Presidente ucranianos disse que forças de Kiev atacaram refinaria russas durante a noite.
Presidente ucranianos disse que forças de Kiev atacaram refinaria russas durante a noite.STRINGER / EPA
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Zelensky acusa Rússia de raptar e treinar crianças ucranianas para lutar contra o seu país

Presidente ucraniano, na mesma entrevista à CBS, alertou para iminência de novos ataques russos em grande escala "em 24 ou 48 horas".
Helena Tecedeiro
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