Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Xi Jinping e Vladimir Putin reuniram-se em Pequim depois de terem coincidido na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin.
Xi Jinping e Vladimir Putin reuniram-se em Pequim depois de terem coincidido na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin. ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Internacional

Xi em projeção de força: desfile militar, acordos com Putin e reunião a três com Kim

Líder chinês é o protagonista do momento, devendo organizar inédito encontro com líderes da Coreia do Norte e da Rússia. Putin diz ser possível “consenso” para garantir a segurança da Ucrânia.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra na Ucrânia
China
Vladimir Putin
Kim Jong-un
Xi Jinping
parada militar
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt