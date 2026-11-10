Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão EuropeiaEPA/RONALD WITTEK
Internacional

Von der Leyen acusa Moscovo de querer espalhar o medo na UE ao condenar ataques a navios mercantes no Mar Negro

"Drones estão a afundar navios comerciais, a incendiar barcos e a matar civis", alertou Ursula von der Leyen, que promete “uma resposta europeia forte e unida”.
Publicado a

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou esta terça-feira, 10 de novembro, a Rússia de querer espalhar o medo e a incerteza na União Europeia (UE), condenando os ataques a navios mercantes no Mar Negro.

Em declarações após uma reunião com o primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev, Von der Leyen salientou que “a intenção destes ataques é clara: a Rússia quer semear o medo e a incerteza na Europa".

"Conhecemos bem o seu ‘modus operandi’”, disse, prometendo “uma resposta europeia forte e unida”.

"Drones estão a afundar navios comerciais, a incendiar barcos e a matar civis. Vidas estão a ser perdidas no mar, o transporte marítimo está a ser perturbado e o custo do seguro está a disparar", alertou a chefe do executivo da UE durante uma conferência de imprensa na cidade búlgara de Varna.

Von der Leyen insistiu que a liberdade de navegação no Mar Negro "deve ser restaurada e preservada" e anunciou uma verba de 50 milhões de euros para tornar operacional o Centro de Segurança Marítima do Mar Negro, com um horizonte de 2028, liderado pela Bulgária e pela Roménia.

Além disso, a UE vai fornecer 10 milhões de euros para apoio imediato às operações de busca e salvamento das autoridades búlgaras, que tiveram de intervir face aos recentes ataques a embarcações comerciais.

A presidente da Comissão disse ainda que a União Europeia vai reforçar a segurança no espaço de informação, tendo em conta os recentes ataques informáticos a supermercados.

Face à instabilidade também na região, fundamental para o comércio de energia e bens alimentares, Ursula von der Leyen deixou um aviso: “É por isso que a Europa está a investir maciçamente na prontidão de defesa”.

A liberdade de navegação e a segurança das rotas marítimas no Mar Negro têm sido afetadas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022.

Por seu lado, o primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev, agradeceu à Europa o apoio à proposta apresentada em conjunto com a Roménia para estabelecer uma moratória sobre ataques a navios civis no Mar Negro.

"Estes ataques são inaceitáveis. Os marinheiros não fazem parte do conflito armado e os navios mercantes não devem ser alvo", disse, salientando que as equipas de resgate conseguiram salvar 56 marinheiros.

O político pró-russo associou os incidentes à escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, embora tenha reconhecido que as investigações internacionais ainda não permitiram identificar os responsáveis, mais de um mês após os primeiros ataques.

"Queremos ter mais dados e factos concretos sobre quem foi o responsável", explicou, insistindo que a Bulgária não fará acusações sem provas.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
UE exige fim dos ataques a infraestruturas na Ucrânia e quer restabelecer livre navegação no Mar Negro
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
Roménia abate dois drones do modelo utilizado pela Rússia sobre as suas águas territoriais no Mar Negro
Guerra na Ucrânia
Rússia
Ursula von der Leyen
Comissão Europeia