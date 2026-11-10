Von der Leyen acusa Moscovo de querer espalhar o medo na UE ao condenar ataques a navios mercantes no Mar Negro

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou esta terça-feira, 10 de novembro, a Rússia de querer espalhar o medo e a incerteza na União Europeia (UE), condenando os ataques a navios mercantes no Mar Negro.

Em declarações após uma reunião com o primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev, Von der Leyen salientou que “a intenção destes ataques é clara: a Rússia quer semear o medo e a incerteza na Europa".

"Conhecemos bem o seu ‘modus operandi’”, disse, prometendo “uma resposta europeia forte e unida”.

"Drones estão a afundar navios comerciais, a incendiar barcos e a matar civis. Vidas estão a ser perdidas no mar, o transporte marítimo está a ser perturbado e o custo do seguro está a disparar", alertou a chefe do executivo da UE durante uma conferência de imprensa na cidade búlgara de Varna.

Von der Leyen insistiu que a liberdade de navegação no Mar Negro "deve ser restaurada e preservada" e anunciou uma verba de 50 milhões de euros para tornar operacional o Centro de Segurança Marítima do Mar Negro, com um horizonte de 2028, liderado pela Bulgária e pela Roménia.

Além disso, a UE vai fornecer 10 milhões de euros para apoio imediato às operações de busca e salvamento das autoridades búlgaras, que tiveram de intervir face aos recentes ataques a embarcações comerciais.

A presidente da Comissão disse ainda que a União Europeia vai reforçar a segurança no espaço de informação, tendo em conta os recentes ataques informáticos a supermercados.

Face à instabilidade também na região, fundamental para o comércio de energia e bens alimentares, Ursula von der Leyen deixou um aviso: “É por isso que a Europa está a investir maciçamente na prontidão de defesa”.

A liberdade de navegação e a segurança das rotas marítimas no Mar Negro têm sido afetadas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022.

Por seu lado, o primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev, agradeceu à Europa o apoio à proposta apresentada em conjunto com a Roménia para estabelecer uma moratória sobre ataques a navios civis no Mar Negro.

"Estes ataques são inaceitáveis. Os marinheiros não fazem parte do conflito armado e os navios mercantes não devem ser alvo", disse, salientando que as equipas de resgate conseguiram salvar 56 marinheiros.

O político pró-russo associou os incidentes à escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, embora tenha reconhecido que as investigações internacionais ainda não permitiram identificar os responsáveis, mais de um mês após os primeiros ataques.

"Queremos ter mais dados e factos concretos sobre quem foi o responsável", explicou, insistindo que a Bulgária não fará acusações sem provas.