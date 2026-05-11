Putin com Schröder em abril de 2002, durante uma visita do presidente russo à Alemanha.
Putin com Schröder em abril de 2002, durante uma visita do presidente russo à Alemanha.FOTO: www.kremlin.ru
Internacional

União Europeia veta Schröder, mas pondera falar com Rússia

Para Kaja Kallas “a perceção geral é de que Putin está numa posição mais frágil do que nunca”, ao mesmo tempo que a Ucrânia “está numa posição muito melhor do que há um ano”.
Ana Meireles
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