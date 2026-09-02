Uma semana depois da enxurrada, Nepal contabiliza mais de 1100 mortos e quase 4000 desaparecidos

Uma semana depois da tragédia, as autoridades nepalesas continuam à procura de sobreviventes, enquanto sobe o número de vítimas mortais: o último balanço aponta para 1114 mortos, havendo ainda 3916 desaparecidos.

De acordo com a Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal, 11.993 pessoas foram resgatadas desde a enxurrada de 26 de agosto, havendo 292 feridos.

As autoridades nepalesas estão constantemente a atualizar os números da tragédia, mas do lado chinês há falta de informação. O último balanço é de domingo: 16 mortos e 546 desaparecidos, entre eles 261 estrangeiros (um deles português).

Do lado nepalês, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que 324 estrangeiros tinham sido resgatados até ao momento, com cerca de 590 de 39 países ainda desaparecidos.

Entre os estrangeiros desaparecidos no Nepal ainda há duas portuguesas, tendo dois cidadãos nacionais sido encontrados com vida (o último na terça-feira, dia 1).

Esta quarta-feira (2 de setembro), o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que o número de australianos desaparecidos desceu de 43 para 38, após a confirmação de que cinco deles estão em segurança.

“No meio de toda esta tragédia, estamos a ver algumas notícias positivas. Hoje, foi confirmado que outros cinco australianos estão a salvo”, disse Albanese aos jornalistas em Palau, onde participa numa cimeira regional.

“Esperamos, claro, por mais notícias positivas e estamos a fazer todo o possível para colaborar com as autoridades”, acrescentou Albanese, citado pela AP.