Mais de mil mortos e quatro mil desaparecidos na enxurrada no Nepal e Tibete

O número de mortes na tragédia na fronteira entre Nepal e Tibete já ultrapassa os mil, segundo o último balanço das autoridades nepalesas, sendo a informação vinda da China mais controlada e atualizada com menos frequência.

Segundo os últimos números da Autoridade Nacional de Redução e Gestão do Risco de Desastres do Nepal, divulgados esta terça-feira (1 de setembro), já foram recuperados 987 corpos, enquanto 3916 pessoas continuam desaparecidas (entre as quais 583 estrangeiros).

O último balanço divulgado pelas autoridades chinesas é ainda de domingo (30 de agosto), contabilizando 16 mortes e 546 desaparecidos (incluindo 261 estrangeiros).

Entre os estrangeiros há quatro portugueses: três nas listas de desaparecidos do Nepal e um do lado chinês.

A 26 de agosto, o colapso de um glaciar do lado chinês desencadeou uma série de eventos que terminaram na enxurrada fatal, que arrasou as localidades na margem do rio nos vales dos Himalaias.

As operações de busca e socorro do lado nepalês já permitiram retirar 11.814 pessoas das zonas afetadas. O Exército realizou 573 voos de helicóptero, incluindo missões de evacuação que resgataram 253 estrangeiros e 3449 cidadãos nepaleses.

No terreno encontram-se mobilizados 21.011 elementos das forças de segurança, entre militares, polícias e membros da polícia armada.

O balanço oficial refere ainda 279 feridos, dos quais 168 já tiveram alta hospitalar. Equipas médicas do Exército prestaram assistência a cerca de 2740 pessoas desde o início da operação.

Segundo o relatório, milhares de desalojados permanecem em centros temporários, sobretudo nos distritos de Nuwakot, Rasuwa e na área de Katmandu, enquanto as buscas pelos desaparecidos continuam.

Do lado chinês, segundo a agência oficial Xinhua, um total de 2141 pessoas participam nas operações de busca e salvamento, incluindo membros do Exército de Libertação Popular e da Polícia Armada Popular, da Equipa de Busca e Salvamento da China, da Força de Salvamento Nacional da China, unidades de defesa fronteiriças e polícia.