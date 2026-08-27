Nepal procura desaparecidos e alerta para risco de nova enxurrada

Três portugueses estão entre os mais de 1400 desaparecidos de mais de 30 nacionalidades que as autoridades nepalesas e chinesas tentam encontrar na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Várias localidades nos vales desta zona dos Himalaias foram destruídas por uma enxurrada na quarta-feira, que terá sido causada pela derrocada de um glaciar a 5200 metros de altitude. As autoridades nepalesas já recuperaram 389 corpos, tendo as chinesas dito publicamente ter encontrado três. O número deverá aumentar, havendo ainda risco de nova enxurrada.O Ministério dos Negócios Estrangeiros chegou a anunciar, ao início da tarde desta quinta-feira (27 de agosto), que havia quatro portugueses desaparecidos (mais dois do que na véspera). Mas, poucos minutos depois, informou que havia “boas notícias” sobre um deles. “Encontra-se bem de saúde e em segurança, ainda na fronteira com o Tibete, mas aparentemente longe do sucedido”, disse fonte oficial. Mas duas mulheres e um homem continuavam desaparecidos. Os dados oficiais do governo nepalês apontavam para esse mesmo número de portugueses desaparecidos no último balanço, das 20h00 locais (15h15 em Lisboa). No total, havia registo de 596 estrangeiros cujo paradeiro ainda era desconhecido, tendo apenas 31 sido encontrados. A maioria dos desaparecidos eram da Índia (167), mas havia também, por exemplo, uma centena de chineses, 66 norte-americanos, 53 ucranianos , 51 malaios, 35 australianos, 33 britânicos e 25 canadianos. Neste número não estão só os turistas, mas também trabalhadores estrangeiros, como quatro sul-coreanos (outros quatro foram encontrados) que trabalhavam num projeto hidroelétrico - vários ficaram danificados, além de pelo menos 27 pontes que foram destruídas. Depois é preciso ainda ter em conta os nepaleses desaparecidos, entre os quais 113 turistas, mas também 85 membros das forças de segurança do exército e da polícia e 162 residentes dos distritos de Rasuwa e Nuwakot. No total, 466 pessoas já foram resgatadas ou estão feridas, segundo a polícia. Na China, onde a informação é mais escassa, o último balanço das autoridades citado pela agência oficial Xinhua dava conta de 558 desaparecidos, além de três mortos, após a enxurrada ter destruído o porto de Gyirong, no Tibete. O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, chegou esta quinta-feira (27 de agosto) à área para avaliar a situação. A tragédia terá sido causada pela derrocada de um glaciar localizado a 5200 metros de altitude, que se projetou mais de mil metros no vale abaixo, desencadeando uma cadeia de acontecimentos que resultaram na enxurrada. Os detritos bloquearam temporariamente o rio Lhende, do lado tibetano, antes de a barragem natural ceder, destruindo tudo a jusante, propagando-se pelos vales dos rios Bhote Koshi e Trishuli, já do lado nepalês. Segundo a agência chinesa, a água e lama viajaram a uma velocidade estimada de 50 metros por segundo, não dando qualquer tempo de reação. Entretanto a Autoridade Nacional para a Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal alerta para a possibilidade de uma nova enxurrada. Numa mensagem nas redes sociais, avisou que informações de satélite da China sugerem que o rio Lhende voltou a ser “bloqueado” e que se formou um “lago” perto do enxurrada de quarta-feira. O bloqueio está 18 quilómetros acima da fronteira de Rasuwagadhi, tendo o lago já 110 mil metros quadrados (do tamanho de cerca de 15 campos de futebol).As informações sugerem que “o lago está a subir e há risco de rutura”, indicou esta autoridade, avisando os residentes e as equipas de resgate na zona a jusante para que “tenham cautela redobrada” e permaneçam em locais seguros, longe das margens do rio. .Nepal alerta para nova enxurrada: rio bloqueado por detritos forma lago em risco de rutura.Um português foi localizado, mas há três desaparecidos nas cheias no Nepal. O que se sabe sobre a tragédia que fez mais de 300 mortos.Rasto de morte e destruição após enxurrada no Nepal e Tibete