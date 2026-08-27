Alguns residentes voltaram às suas casas para procurar os pertences.
Alguns residentes voltaram às suas casas para procurar os pertences.FOTO:EPA/NARENDRA SHRESTHA
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Nepal procura desaparecidos e alerta para risco de nova enxurrada

Três portugueses estão por encontrar na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Autoridades nepalesas já recuperaram 389 corpos e os chineses informaram de apenas três.
Susana Salvador
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