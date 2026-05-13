Um morto e mais de 1700 pessoas confinadas num cruzeiro em Bordéus por suspeita de epidemia de gastroenterite
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Um morto e mais de 1700 pessoas confinadas num cruzeiro em Bordéus por suspeita de epidemia de gastroenterite

Entre os 1233 passageiros do navio da Ambassador Cruise Line, uma pessoa de 90 anos morreu e cerca de 50 apresentaram sintomas. Estão em curso análises para detetar a possível presença de norovírus.
DN/Lusa
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Mais de 1700 pessoas estão confinadas num navio de cruzeiro que chegou na noite de terça-feira (12 de maio) a Bordéus, sudoeste de França, após a morte de um passageiro e uma suspeita de epidemia de gastroenterite, anunciaram esta quarta-feira (13) as autoridades.

Entre os 1233 passageiros, uma pessoa de 90 anos morreu e cerca de 50 apresentaram sintomas.

Segundo as autoridades de saúde, citadas pela AFP, estão em curso análises para detetar a possível presença de norovírus.

Há também 514 tripulantes a bordo.

O navio da Ambassador Cruise Line, que partiu das Ilhas Shetland (ao largo da costa da Escócia) a 6 de maio, parou em Belfast (Irlanda do Norte), Liverpool (Inglaterra) e Brest (oeste de França) antes de chegar a Bordéus, de onde deveria partir para Espanha.

Recolhidas "amostras" para a realização de "testes laboratoriais no Hospital Universitário de Bordéus

A Ambassador Cruise Line confirma que "vários passageiros e membros da tripulação a bordo do Ambition apresentaram ou estão a apresentar sintomas compatíveis com uma doença gastrointestinal durante o cruzeiro de 14 noites 'Delights of Western France & Spain Explorer'", refere a empresa responsável pelo navio de cruzeiro.

É explicado que o navio partiu de Belfast na sexta-feira, 8 de maio, e de Liverpool no sábado, 9 de maio de 2026, com os "dados a indicarem um aumento de casos após o embarque de passageiros em Liverpool".

"Foram imediatamente implementados protocolos reforçados de higiene e prevenção em todo o navio, em conformidade com os procedimentos de saúde pública estabelecidos, na sequência dos primeiros relatos de doença", assegura a Ambassador Cruise Line.

A empresa indica que os passageiros ou tripulantes com sintomas "estão a ser assistidos pela equipa médica do navio e isolados", seguindo os protocolos de saúde pública indicados neste contexto, e que informaram as autoridades sobre a situação sanitária a bordo.

Uma equipa médica "recolheu amostras" para a realização de "testes laboratoriais no Hospital Universitário de Bordéus, cujos resultados requerem um mínimo de seis horas para serem processados", refere o comunicado.

"Enquanto a investigação e os testes decorrem, todos os hóspedes e tripulantes foram instruídos para permanecerem a bordo sob a direção das autoridades costeiras locais. Assim que a autorização for concedida, os hóspedes poderão desembarcar", lê-se na nota.

O norovírus "é a causa mais comum de gastroenterite aguda em todo o mundo", explica a Organização Mundial da Saúde (OMS). Os sintomas do incluem diarreia e vómitos.  

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