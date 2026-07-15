"É um momento especial". Ursula von der Leyen em Kiev para apoiar indústria de defesa ucraniana

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai anunciar esta quarta-feira, 15 de julho, em Kiev novas iniciativas relacionadas com a indústria de defesa do país."Acabo de chegar a Kiev para a minha décima primeira visita à Ucrânia em tempo de guerra. É um momento especial. A Ucrânia ganhou um impulso militar significativo. A situação está a mudar", afirmou Von der Leyen numa mensagem publicada nas redes sociais após a chegada a Kiev..Ursula Von der Leyen acrescentou que as novas iniciativas relativas ao setor da defesa vão permitir produzir mais quantidade de equipamento de forma mais rápida, acrescentando que também vai abordar o processo de adesão da Ucrânia ao bloco europeu.A visita a Kiev ocorre um dia depois de a União Europeia ter aberto um segundo grupo de capítulos de negociação com a Ucrânia — concretamente o Capítulo 6, que trata da política externa —, apenas um mês após o início das negociações formais de adesão..Kiev acusa exército russo de executar centenas de soldados ucranianos.Guerra na Ucrânia. PM polaco diz ser "improvável que um acordo de paz seja alcançado num futuro próximo"