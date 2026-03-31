UE gastou mais 14 mil ME do que habitual em importações de combustíveis num mês de guerra

A União Europeia (UE) gastou mais 14 mil milhões de euros do que habitual com a importação de combustíveis fósseis devido ao conflito no Médio Oriente, anunciou a Comissão Europeia, instando à independência energética do bloco comunitário.“Desde o início do conflito no Médio Oriente, os preços na UE aumentaram cerca de 70% no gás e 60% no petróleo e, em termos financeiros, 30 dias de conflito já acrescentaram 14 mil milhões de euros à fatura de importação de combustíveis fósseis da União”, disse o comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen.Em conferência de imprensa em Bruxelas após uma reunião por videoconferência dos ministros da Energia da UE, o responsável apontou que “estes números traçam um quadro muito claro”, de que “à medida que a crise no Médio Oriente entra no seu segundo mês se torna evidente que esta é uma situação muito séria”.Lusa