Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky e António Costa após o encontro trilateral de ontem no Chipre.
Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky e António Costa após o encontro trilateral de ontem no Chipre.Alexandros MICHAILIDIS / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

Ucrânia tira protagonismo ao Irão no primeiro dia de Conselho Europeu

Aprovação do empréstimo de 90 mil milhões para Kiev e do 20.º pacote de sanções à Rússia deu nota de otimismo ao início do encontro. Alargamento do bloco à Ucrânia foi falado, com toque de realismo.
Ana Meireles
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