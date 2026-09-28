Ucrânia: Rússia reclamou ataques contra Kiev e Odessa

As Forças Armadas da Rússia atacaram, durante a noite, centros de dados de empresas de telecomunicações, infraestruturas de energia e aeródromos em Kiev, além de instalações portuárias em Odessa, disse esta segunda-feira (28 de setembro) o Ministério da Defesa russo.

Segundo Moscovo, foram atacados em Kiev um centro de dados da UkrTelecom, fornecedor de serviços de telefone fixo e móvel, bem como de internet de alta velocidade e um centro de dados da DreamLine, uma empresa de internet de alta velocidade que "presta serviços" às Forças Armadas ucranianas.

O Ministério da Defesa da Rússia disse ainda que drones atacaram "instalações energéticas" e infraestruturas no aeródromo militar de Vasylkiv, na região de Kiev.

Em Odessa, nas margens do Mar Negro, a Rússia disse que atacou um centro logístico da companhia Nova Poshta, que armazenava "carga militar".

No porto de Chornomorsk, foi atacado um navio que, segundo a Rússia, transportava equipamento militar e carga de duplo uso para as Forças Armadas da Ucrânia.

No porto de Izmail, foi danificado o estaleiro Dunaysudoservis, que, de acordo com Moscovo, realizava reparações de navios-patrulha da marinha ucraniana.

O Ministério da Defesa russo indicou que foi também atingido um cargueiro que transportava carga militar para o porto de Odessa.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, anexando a Península da Crimeia, e lançou uma campanha de grande escala contra todo o território ucraniano em 2022.