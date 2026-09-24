Zelensky anuncia que Ucrânia fechou acordo "muito importante" para obter mais mísseis Patriot

A Ucrânia fechou um acordo "muito importante" para obter mísseis intercetores para os sistemas antiaéreos Patriot, um recurso militar fundamental na defesa do território ucraniano contra os bombardeamentos russos, adiantou esta quinta-feira (24) o Presidente Volodymyr Zelensky.

"Hoje chegámos a um acordo — não direi com quem — para o envio de mísseis para os sistemas Patriot", referiu Zelensky, segundo declarações do chefe de Estado ucraniano citadas pelo veículo de comunicação 'online' ucraniano European Pravda.

Zelensky fez estas afirmações, também reproduzidas por meios de comunicação como os jornais 'online' The Kyiv Independent e Ukrainska Pravda, — durante uma visita à comunidade do seu país nos Estados Unidos, onde o presidente ucraniano se encontra atualmente.

Antes, numa reunião realizada com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, Zelensky insistiu que o Exército ucraniano precisa urgentemente destes mísseis intercetores.

"Aprendemos a intercetar mísseis de cruzeiro e drones. Estamos à procura de soluções para combater os 'Shaheds' (drones kamikaze) a jato e já temos bons resultados. Mas, contra os mísseis balísticos, por enquanto, a única solução eficaz são os intercetores Patriot, de que precisamos quase todos os dias", destacou Zelensky na rede social X.

O Presidente ucraniano lembrou ainda que a Rússia lançou, esta semana, "três vagas de ataques balísticos" contra a Ucrânia.

Zelensky informou também que um novo ataque russo com mísseis balísticos matou duas pessoas em Kiev durante a madrugada de hoje.

Nesse ataque, os mísseis russos visaram infraestruturas logísticas e energéticas, embora também tenham causado danos numa maternidade e em edifícios residenciais.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e desde então a guerra já custou centenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.