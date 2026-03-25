Ucrânia e Rússia prosseguem ataques com drones contra infraestruturas energéticas

O importante porto russo de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia, bem como uma infraestrutura energética no sul, foram atingidos na noite de terça-feira por ataques ucranianos, anunciou esta quarta-feira, 25 de março, Moscovo. “Está a ser controlado um incêndio no porto de Ust-Luga”, indicou o governador da região de Leninegrado, Aleksandr Drozdenko, não especificando que zona do porto - que tem uma atividade importante para as exportações russas, nomeadamente de fertilizantes, petróleo e carvão - foi atingida. O governador de Belgorod, por seu turno, anunciou esta quarta-feira “danos significativos” causados às infraestruturas energéticas nesta região russa adjacente à cidade ucraniana de Kharkiv. “Consequentemente, foram relatadas interrupções no fornecimento de eletricidade, água e aquecimento”, indicou Vyacheslav Gladkov.Do outro lado da fronteira, os ataques russos danificaram duas instalações energéticas na região de Chernihiv, no norte da Ucrânia, deixando cerca de 212 mil consumidores sem energia, foi anunciado também esta quarta-feira. Segundo a empresa regional de distribuição de eletricidade Chernihivoblenergo, cerca de 150.000 consumidores em Chernihiv e arredores ficaram sem energia após o ataque russo. A Chernihivoblenergo acrescentou depois que cerca 62.000 consumidores ficaram também sem energia em três outros distritos da região após um ataque a uma instalação energética em Nizhynskyi.As capacidades energéticas ucranianas poderão vir também a sofrer novas limitações, mas desta vez por causa da Hungria, depois do primeiro-ministro Vitktor Orbán ter anunciado esta quarta-feira que Budapeste vai interromper gradualmente o envio de gás natural para a Ucrânia até que o fluxo de petróleo bruto no oleoduto Druzhba seja retomado. “Estamos a interromper gradualmente o fornecimento de gás da Hungria à Ucrânia e vamos armazenar o gás restante na Hungria”, disse o líder húngaro num vídeo publicado no Facebook.Budapeste e Bratislava acusam Kiev de ter interrompido a circulação no oleoduto Druzhba, infraestrutura que lhes fornece crude russo. Kiev rejeita a acusação e diz que a interrupção se deve a danos causados por um ataque russo. Na semana passada, mesmo após a UE ter oferecido a Kiev apoio técnico e financeiro para reparar o oleoduto, Orbán garantiu que continuará a vetar o empréstimo de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia, enquanto a Hungria não voltar a receber o petróleo russo. .Orbán fura plano de empréstimo à Ucrânia e veta sanções contra a Rússia