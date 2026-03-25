Mais de 200 mil pessoas ficaram sem energia na zona de Chernihiv.
Mais de 200 mil pessoas ficaram sem energia na zona de Chernihiv. EPA / MYKOLA TYS
Internacional

Ucrânia e Rússia prosseguem ataques com drones contra infraestruturas energéticas

Hungria vai interromper o envio de gás natural para Kiev até que fluxo no oleoduto Druzhba seja retomado.
Ana Meireles
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