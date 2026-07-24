Trump e Zelensky reúnem-se na terça-feira

Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, respetivamente, têm um encontro marcado para terça-feira, 28 de julho, segundo avança a Reuters.A agência noticiosa cita um funcionário da Casa Branca e indica que a equipa de Zelensky ainda aguardava confirmação desta reunião.A fonte da Reuters acrescentou que os ucranianos e as autoridades norte-americanas estavam a discutir uma proposta de cessar-fogo aéreo para apresentar às autoridades russas, como parte de uma nova ronda de propostas de paz para tentar pôr fim à guerra.Na quinta-feira, o presidente ucraniano esteve reunido com Laura Loomer, uma aliada de Trump, que, segundo a agência Associated Press, passou os últimos anos a desvalorizar a questão ucraniana nas redes sociais. Não é claro o motivo que levou Loomer à Ucrânia, mas esta quinta-feira fez um comentário nas redes sociais que represnetauma reviravolta em relação ao que sempre afirmou.“Acabei de experienciar o meu primeiro ataque aéreo na Ucrânia. Sirenes a tocar. Este é o dia a dia de todos os ucranianos”, escreveu Laura Loomer no X durante a sua visita ao país. “Eu costumava dizer que não me importava. Olhando para trás, não foi muito simpático da minha parte dizer isso”, afirmou. “Precisamos de ter clareza moral”, acrescentou.Loomer entrevistou Zelensky e disse que este lhe contou que provavelmente estaria nos Estados Unidos na próxima semana para marcar presença no funeral do senador norte-americano Lindsey Graham, um apoiante da cusa ucraniana que morreu no início deste mês, numa viagem que incluiria um encontro com Trump.Também na quinta-feira, os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e da Rússia, Marco Rubio e Sergei Lavrov, respetivamente, reuniram-se em Manila para discutir a guerra na Ucrânia e possíveis formas de pôr fim ao conflito. Na véspera, Rubio Rubio reiterou o desejo de que a guerra, iniciada em fevereiro de 2022, termine e voltou a apresentar‑se como mediador entre as partes.Nesse dia, Zelensky falou com os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner sobre as perspetivas de retomar as conversações de paz com a Rússia e disse que as autoridades ucranianas e norte-americanas poderiam reunir-se nos Estados Unidos nos próximos dias.As negociações de paz entre Moscovo e Kiev, com mediação de Washington, estão bloqueadas desde fevereiro, quando os EUA lançaram a sua ofensiva contra o Irão. Desde então, os ucranianos intensificaram ataques contra a retaguarda russa, levando Moscovo a aumentar os bombardeamentos sobre Kiev e o porto de Odessa, no Mar Negro. .Roménia, membro da NATO, abate drone após invasão do espaço aéreo.Ataques ucranianos com drones fizeram três feridos perto de São Petersburgo