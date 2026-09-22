Trump diz que EUA têm "mais munições do que nunca" e insiste em acordo com o Irão após eleições intercalares

Ainda assim, o presidente norte-americano diz o sufrágio nem lhe "passa pela cabeça". “Estão à espera para ver como me saio nas eleições intercalares. O que não percebem é que não estou a concorrer. Já o fiz e ganhei com folga… e vou ficar aqui durante dois anos e meio", atirou, depois de as sondagens terem indicado que a guerra está a dificultar a manutenção do controlo do Congresso por parte do Partido Republicano, até porque os republicanos de alguns estados já começaram a manifestar-se contra a guerra.

Embora tenha desvalorizado as eleições intercalares, Trump começou o seu discurso a falar de assuntos internos, como economia, imigração e criminalidade.

“Posso afirmar com orgulho que a América está de volta e o nosso país está hoje mais forte do que nunca. A nossa tecnologia não fica atrás de nenhuma, e estamos a liderar em praticamente tudo", frisou, tendo ainda destacado o desempenho do mercado bolsista dos Estados Unidos, a queda da taxa oficial de pobreza nos EUA prevista para 2025, os seus esforços para impedir as travessias ilegais na fronteira sul e a redução das taxas de crimes violentos nas cidades americanas.

Acerca da guerra na Ucrânia, o líder da Casa Branca afirmou que o fim do conflito "vai acontecer mais depressa do que as pessoas imaginam", repetindo assim uma promessa recorrente desde que voltou à presidência dos Estados Unidos, em 2025.

Trump dedicou ainda algumas palavras à Gronelândia, afirmando que o acordo que será assinado ainda esta terça-feira com a Dinamarca dará aos Estados Unidos um “controlo permanente sobre a segurança” da ilha, com a "uma grande presença militar nos locais apropriados”, incluindo “a construção de duas bases militares muito importantes”, com vista a "alargar a presença [militar] americana no Ártico e no Atlântico Norte”.