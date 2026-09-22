Irão estará disponível para reabrir estreito de Ormuz se EUA aliviarem pressão militar

Dentro de uma semana, o Irão poderá reabrior o estreito de Ormuz se os Estados Unidos aliviarem a pressão militar e levantarem o bloqueio aos portos iranianos, segundo avança a Reuters, que cita um alto funcionário iraniano.

O presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, que partiu de Teerão para Nova Iorque na manhã desta terça-feira, 22 de setembro, não se vai encontrar com o presidente norte-americano, Donald Trump, na sede da ONU em Nova Iorque, mas à partida prometeu “defender firmemente” as posições do país. “Saímos dela [da guerra] de cabeça erguida, o que constitui uma fonte de dignidade e orgulho para todos nós. Por isso, defenderemos firmemente as nossas posições nas instâncias internacionais", disse Pezeshkian.

O alto responsável iraniano disse à Reuters que a Assembleia Geral da ONU é “uma oportunidade de ouro” para os EUA retomarem a diplomacia e que os detalhes de um eventual acordo para pôr fim às hostilidades com Washington poderão ser discutidos em Nova Iorque através de mediadores.

“Os EUA precisam de anunciar que desejam resolver a questão diplomaticamente, oficializar isso e depois acordar um calendário para o progresso do processo”, disse o alto funcionário iraniano, acrescentando que a delegação iraniana na Assembleia Geral das Nações Unidas tem plena autoridade para retomar a diplomacia com os Estados Unidos.