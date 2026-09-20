Irão alerta contra nova escalada dos Estados Unidos e aliados

O Irão alertou este domingo contra qualquer novo grande ataque por parte dos Estados Unidos e dos seus aliados, afirmando ter informações de que tal ação estava a ser preparada. Citado pelos media estatais, o comando central das forças armadas do Irão garantiu que qualquer novo ataque desencadeará uma retaliação sustentada contra as bases e os interesses dos Estados Unidos, e que os aliados regionais de Washington seriam considerados partes no conflito. Já o líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohsen Rezaei, disse este domingo à Al Jazeera que aguardam a resposta de Donald Trump depois de Teerão ter comunicado as suas condições, através do Qatar, para terminar a guerra, não tendo indicado quando estas terão sido apresentadas. Rezaei afirmou que incluem o fim da guerra em todas as frentes, a libertação de bens iranianos retidos e o fim do bloqueio naval dos EUA aos portos do Irão, mas também o fim dos combates que envolvem o Iémen e a Arábia Saudita - a coligação militar liderada pelos sauditas anunciou ontem que intercetou um míssil lançado pelos Houthis do Iémen em direção a Riade, atacada pela primeira vez desde o retomar das hostilidades entre as duas partes.O presidente dos EUA, por seu turno, disse este domingo à Fox News que está numa fase de “tomada de decisões” em relação ao Irão, prevendo “coisas muito grandes” para o futuro próximo enquanto avalia as suas opções no conflito.O jornalista Trey Yingst avançou que Trump lhe disse estar a considerar algumas alternativas, incluindo “aniquilar o Irão”, “deixá-lo definhar economicamente” ou fechar um acordo..Do Cairo a Telavive, sauditas em busca de apoio contra os houthis.Houthis consolidam avanços, pressionam sauditas e dão cartas ao Irão