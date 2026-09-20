Uma mulher iraniana segura uma fotografia do Líder Supremo do Irão, ayatollah Mojtaba Khamenei.
Uma mulher iraniana segura uma fotografia do Líder Supremo do Irão, ayatollah Mojtaba Khamenei.EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Irão alerta contra nova escalada dos Estados Unidos e aliados

Trump diz estar a tomar decisões quanto a Teerão, prevendo “coisas muito grandes” para o futuro próximo.
Ana Meireles
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