As bandeiras da Dinamarca e da Gronelândia junto ao Castelo de Kronborg, na cidade portuária de Elsinore.
As bandeiras da Dinamarca e da Gronelândia junto ao Castelo de Kronborg, na cidade portuária de Elsinore.FOTO: EPA/KELD NAVNTOFT DENMARK OUT
Internacional

Dinamarca e Gronelândia garantem que acordo com EUA não compromete soberania da ilha

Os dois governos procuram esclarecer o alcance do anúncio de Trump sobre o "controlo permanente" da segurança da Gronelândia. Termos do acordo militar ainda não foram divulgados.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

A Dinamarca e a Gronelândia garantiram este sábado, 19 de setembro, que o acordo de segurança com os Estados Unidos não comprometerá a soberania do território, noticia o The Guardian, um dia depois de Donald Trump ter anunciado que Washington passará a ter "controlo permanente" sobre a segurança da ilha.

O chefe do Governo gronelandês, Jens-Frederik Nielsen, afirmou que o entendimento reconhece a soberania e a integridade territorial do Reino da Dinamarca, bem como o direito do povo da Gronelândia à autodeterminação.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, manifestou a esperança de que o acordo ponha fim a um período de incerteza e reforce a segurança no Ártico e no Atlântico Norte, respeitando as "linhas vermelhas" do Reino da Dinamarca.

A NATO também saudou o entendimento, considerando que poderá reforçar a segurança, a estabilidade e a cooperação na região. O documento deverá ser assinado na próxima semana, à margem da Assembleia Geral da ONU.

Os termos completos do acordo ainda não foram divulgados, incluindo a dimensão da futura presença militar norte-americana e os poderes que Washington poderá exercer sobre a política externa e os recursos da ilha.

As bandeiras da Dinamarca e da Gronelândia junto ao Castelo de Kronborg, na cidade portuária de Elsinore.
Trump anuncia acordo com a Dinamarca para "controlo permanente da segurança da Gronelândia"
As bandeiras da Dinamarca e da Gronelândia junto ao Castelo de Kronborg, na cidade portuária de Elsinore.
UE anuncia investimento de 200 milhões na Gronelândia e reforço da cooperação após pressão de Trump
Donald Trump
Internacional
Atualidade
Diário de Notícias
www.dn.pt