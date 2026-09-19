Dinamarca e Gronelândia garantem que acordo com EUA não compromete soberania da ilha

A Dinamarca e a Gronelândia garantiram este sábado, 19 de setembro, que o acordo de segurança com os Estados Unidos não comprometerá a soberania do território, noticia o The Guardian, um dia depois de Donald Trump ter anunciado que Washington passará a ter "controlo permanente" sobre a segurança da ilha.

O chefe do Governo gronelandês, Jens-Frederik Nielsen, afirmou que o entendimento reconhece a soberania e a integridade territorial do Reino da Dinamarca, bem como o direito do povo da Gronelândia à autodeterminação.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, manifestou a esperança de que o acordo ponha fim a um período de incerteza e reforce a segurança no Ártico e no Atlântico Norte, respeitando as "linhas vermelhas" do Reino da Dinamarca.

A NATO também saudou o entendimento, considerando que poderá reforçar a segurança, a estabilidade e a cooperação na região. O documento deverá ser assinado na próxima semana, à margem da Assembleia Geral da ONU.

Os termos completos do acordo ainda não foram divulgados, incluindo a dimensão da futura presença militar norte-americana e os poderes que Washington poderá exercer sobre a política externa e os recursos da ilha.