Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.FOTO: EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Internacional

Trump anuncia que Irão abateu helicóptero Apache sobre o Estreito de Ormuz. Tripulantes salvos por drone

No momento do ataque, a aeronave estava a patrulhar a importante rota marítima. Dois pilotos estavam a bordo, mas ambos escaparam "seguros e ilesos", graças a drone da Marinha norte-americana.
David Pereira
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Donald Trump anunciou que o Irão abateu esta segunda-feira (8 de junho) à noite um helicóptero Apache norte-americano sobre o Estreito de Ormuz.

No momento do ataque, a aeronave estava a patrulhar a importante rota marítima. Dois pilotos estavam a bordo, mas ambos escaparam "seguros e ilesos", acrescentou o presidente norte-americano.

Segundo a Reuters, os dois tripulantes foram salvos graças a um drone da Marinha dos Estados Unidos que os encontrou e resgatou. "Os soldados foram resgatados em segurança em aproximadamente duas horas e estão em condição estável", anunciou o Comando Central da Marinha norte-americana.

Trump frisou ainda que os Estados Unidos "devem, necessariamente, responder a este ataque".

"Acabei de ser informado pelas nossas Forças Armadas que, na noite passada, os iranianos abateram um dos nossos sofisticados helicópteros Apache enquanto patrulhava o Estreito de Ormuz. Havia dois pilotos envolvidos, ambos estão seguros e ilesos. Mesmo assim, os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a este ataque. Obrigado pela atenção a este assunto! Presidente DONALD J. TRUMP", escreveu na rede social Truth Social.

Os Estados Unidos e o Irão continuam sob cessar-fogo, que foi restabelecido na segunda-feira, após a troca de tiros entre o Irão e Israel na noite de domingo.

O Irão atacou Israel no que considerou ser uma resposta à intensificação da ofensiva deste último no Líbano, onde as Forças de Defesa de Israel combatem o Hezbollah, aliado do Irão.

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