Trump anuncia que Irão abateu helicóptero Apache sobre o Estreito de Ormuz. Tripulantes salvos por drone

Donald Trump anunciou que o Irão abateu esta segunda-feira (8 de junho) à noite um helicóptero Apache norte-americano sobre o Estreito de Ormuz.No momento do ataque, a aeronave estava a patrulhar a importante rota marítima. Dois pilotos estavam a bordo, mas ambos escaparam "seguros e ilesos", acrescentou o presidente norte-americano. Segundo a Reuters, os dois tripulantes foram salvos graças a um drone da Marinha dos Estados Unidos que os encontrou e resgatou. "Os soldados foram resgatados em segurança em aproximadamente duas horas e estão em condição estável", anunciou o Comando Central da Marinha norte-americana.Trump frisou ainda que os Estados Unidos "devem, necessariamente, responder a este ataque"."Acabei de ser informado pelas nossas Forças Armadas que, na noite passada, os iranianos abateram um dos nossos sofisticados helicópteros Apache enquanto patrulhava o Estreito de Ormuz. Havia dois pilotos envolvidos, ambos estão seguros e ilesos. Mesmo assim, os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a este ataque. Obrigado pela atenção a este assunto! Presidente DONALD J. TRUMP", escreveu na rede social Truth Social. .Os Estados Unidos e o Irão continuam sob cessar-fogo, que foi restabelecido na segunda-feira, após a troca de tiros entre o Irão e Israel na noite de domingo.O Irão atacou Israel no que considerou ser uma resposta à intensificação da ofensiva deste último no Líbano, onde as Forças de Defesa de Israel combatem o Hezbollah, aliado do Irão..Donald Trump acredita que em dois ou três dias haverá acordo.Israel e Irão recuam nos ataques após pressão dos EUA. Até quando? .Trump e Bibi: o choque dos aliados com objetivos diferentes na guerra.EUA abrem fogo contra petroleiro no Golfo de Omã por violação de bloqueio naval