Internacional

Israel e Irão recuam nos ataques após pressão dos EUA. Até quando?

Ambos os lados mantêm a porta aberta a retomar o confronto com os israelitas a não abdicar de lutar contra o Hezbollah e os iranianos a avisar contra os ataques ao Líbano.
Um mural com a estátua da liberdade em Teerão.
Um mural com a estátua da liberdade em Teerão.FOTO:EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Publicado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Guerra no Médio Oriente
Israel
Líbano
Irão
Benjamin Netanyahu
Houthis
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt