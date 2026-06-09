Donald Trump acredita que em dois ou três dias haverá acordo

O presidente dos Estados Unidos afirmou esta terça-feira, 9 de junho, que um acordo para pôr fim ao conflito com o Irão poderá ser alcançado “em dois ou três dias”. Donald Trump disse que o Irão e Israel concordaram em cessar os ataques após a pior escalada de tensões entre os dois países desde que um frágil cessar-fogo entrou em vigor no início de abril e reafirmou que estão a ser dados os “últimos passos para o que será um acordo muito, muito bom".“Estavam a trocar ataques, e agora ambos concordaram, por meu intermédio, em parar”, disse aos jornalistas antes de embarcar no Air Force One, após assistir ao terceiro jogo final da NBA no Madison Square Garden, em Nova Iorque.“Estamos na reta final daquele que será um acordo muito, muito bom, que não permitirá, de forma alguma, armas nucleares (para o Irão)”, disse Donald Trump, garantindo que mal isso aconteça o estreito de Ormuz “será imediatamente aberto”.De acordo com a CNN, esta foi a 37.ª vez que Donald Trump disse que se estava perto de um acordo para o conflito no Irão.Nestas declarações aos jornalistas, o presidente garantiu ainda que os pilotos do helicóptero militar norte-americano que caiu na segunda-feira, no estreito, por razões ainda não esclarecidas, estão bem..Trump e Bibi: o choque dos aliados com objetivos diferentes na guerra