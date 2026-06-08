Netanyahu foi recebido por Trump em Mar-a-Lago, em dezembro.
Netanyahu foi recebido por Trump em Mar-a-Lago, em dezembro.FOTO: DR/X/@IsraeliPM
Internacional

Trump e Bibi: o choque dos aliados com objetivos diferentes na guerra

Presidente passou dos elogios aos insultos, pressionando o primeiro-ministro israelita a não responder aos ataques para não pôr em causa as negociações. Mas Netanyahu, sob pressão eleitoral, ignorou.
Susana Salvador
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