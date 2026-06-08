EUA abrem fogo contra petroleiro no Golfo de Omã por violação de bloqueio naval

As forças militares dos Estados Unidos desativaram um petroleiro no Golfo de Omã que terá violado o bloqueio naval em curso contra o Irão. A confirmação foi avançada esta segunda-feira (8 de junho) pelo Comando Central dos EUA (CENTCOM).O navio M/T Marivex, que navega com bandeira de Palau, foi intercetado e atingido enquanto transitava por águas internacionais em direção ao território iraniano. De acordo com o comunicado partilhado pelo CENTCOM na rede social X, um caça F-18, destacado no porta-aviões USS Abraham Lincoln, disparou uma munição de precisão contra as secções de engenharia e de leme da embarcação, após a tripulação ter recusado cumprir as ordens de navegação recebidas.O balanço do bloqueio navalEste dispositivo militar foi concretizado pelos EUA a 13 de abril, surgindo como resposta direta ao encerramento do Estreito de Ormuz por parte de Teerão, semanas após o eclodir do conflito em fevereiro.Desde o início da operação, o CENTCOM afirma que 7 embarcações foram desativadas por incumprimento das diretrizes. 134 navios cumpriram as ordens e foram redirecionados em segurança e 42 embarcações de apoio humanitário receberam autorização expressa para avançar.