Trump ameaça Canadá com tarifas de 100% por aproximação à China

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou aplicar tarifas de 100% aos produtos oriundos do Canadá, caso este país mantenha uma política de aproximação à China.Donald Trump utilizou este sábado, 24 de janeiro, a rede social Truth Social, para ameaçar o Canadá. Trump escreveu que os chineses "vão comer o Canadá vivo". O presidente dos EUA afirmou que não permitirá que o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, transforme o país vizinho num "porto de entrega" da China para os EUA.Trump escreveu ainda que a China destruirá os "negócios, tecido social e modo de vida em geral" do Canadá. Por fim, revelou que aplicará imediatamente uma tarifa adicional de 100% sobre os produtos canadianos em caso de acordo com Pequim.O primeiro-ministro do Canadá anunciou este mês a redução de tarifas e a formalização de novos acordos comerciais e de investimentos com Pequim, após um encontro com o presidente chinês Xi Jinping.Esta semana, Donald Trump também retirou o convite aos canadianos para integrar o Conselho de Paz, entidade criada pelo presidente dos EUA.