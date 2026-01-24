Donald Trump, presidente dos EUA.
Trump ameaça Canadá com tarifas de 100% por aproximação à China

Presidente dos EUA abriu nova frente de batalha com o país vizinho, depois dos novos acordos comerciais e de investimentos assinados entre o Canadá e Pequim.
O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou aplicar tarifas de 100% aos produtos oriundos do Canadá, caso este país mantenha uma política de aproximação à China.

Donald Trump utilizou este sábado, 24 de janeiro, a rede social Truth Social, para ameaçar o Canadá. Trump escreveu que os chineses "vão comer o Canadá vivo".

O presidente dos EUA afirmou que não permitirá que o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, transforme o país vizinho num "porto de entrega" da China para os EUA.

Trump escreveu ainda que a China destruirá os "negócios, tecido social e modo de vida em geral" do Canadá.

Por fim, revelou que aplicará imediatamente uma tarifa adicional de 100% sobre os produtos canadianos em caso de acordo com Pequim.

O primeiro-ministro do Canadá anunciou este mês a redução de tarifas e a formalização de novos acordos comerciais e de investimentos com Pequim, após um encontro com o presidente chinês Xi Jinping.

Esta semana, Donald Trump também retirou o convite aos canadianos para integrar o Conselho de Paz, entidade criada pelo presidente dos EUA.

