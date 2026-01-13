Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carney é o primeiro líder canadiano a visitar a China desde 2017.
Carney é o primeiro líder canadiano a visitar a China desde 2017. EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Internacional

Após uma década de tensão, Canadá vira-se para a China com visita de Carney a Xi Jinping

Primeiro-ministro canadiano chega esta quarta-feira e encontra-se com o presidente chinês na sexta-feira para falar de comércio e segurança internacional.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Internacional
China
Canadá
visita
edição impressa
Mark Carney

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt