68 mortos. Tragédia ferroviária em Espanha atinge campanha para as eleições legislativas

O acidente ferroviário desta quarta-feira entre dois comboios de alta velocidade em Urda (Toledo) - que fez pelo menos 68 mortos, havendo 107 feridos hospitalizados, 18 deles em estado muito grave - atingiu a campanha para as legislativas de 29 de novembro, com quase todos os partidos a suspenderem as suas atividades. O VOX, de extrema-direita, foi a exceção.

O tom das mensagens dos partidos também foi, nas primeiras horas, mais focado na dor pela dimensão da tragédia e nos apelos para ajudar as vítimas e os seus familiares. Mais uma vez a exceção foi o partido de Santiago Abascal, que embora tenha oferecido as suas condolências e solidariedade às famílias afetadas, garantiu que não pretende “descansar até que este governo, que é uma organização criminosa, se sente no banco dos réus para responder por seus delitos”.

Numa outra mensagem publicada no X, o líder da extrema-direita espanhola contestou a suspensão da campanha, afirmando que “o melhor tributo que podemos prestar às vítimas é continuar o trabalho de denunciar incansavelmente a degradação das infraestruturas e instituições que a máfia corrupta nos deixou... e prometer ao nosso povo que nunca mais os impostos da população serão desviados em propinas nem gastos em porcarias ou fanatismos ideológicos”.

Ao final desta quarta-feira foi noticiado que o VOX havia apresentado no Tribunal de Serviço de Orgaz (Toledo) uma queixa-crime contra os responsáveis pela Adif (a empresa pública que gere a infraestrutura ferroviária), “e, em particular, contra o(s) operador(es) do centro de controlo de tráfego de Atocha que autorizaram a retoma da circulação dos três comboios após a avaria no sistema LZB [que supervisiona a velocidade dos comboios e transmite as indicações de circulação ao maquinista]”. Um incidente que terá resultado na colisão entre um comboio AVE e um comboio da Iryo.

Esta queixa-crime é ainda dirigida contra “os seus superiores hierárquicos imediatos no turno e contra aqueles que, dentro da entidade, tinham a atribuição de definir, implementar e fiscalizar os procedimentos operacionais em situações de degradação do sistema, bem como a segurança da circulação no troço”, mas também “quaisquer outras pessoas singulares ou coletivas que venham a ser consideradas responsáveis ​​no decurso da investigação”. O VOX imputa aos envolvidos os crimes de homicídio negligente e de ofensa à integridade física negligente.

Ao contrário do VOX, o Partido Popular cancelou todos os seus eventos de campanha, tendo o seu presidente regressado a Madrid de avião vindo de Barcelona, onde tinha agendado um ato eleitoral. Num primeiro momento logo ao início da manhã, através de uma mensagem no X, Alberto Núñez Feijóo disse estar “muito preocupado com as informações que têm vindo a surgir sobre um novo acidente ferroviário”, numa referência ao ocorrido em janeiro em Adamuz (Córdoba), e que fez 46 mortos, garantindo que “a prioridade agora é atender as vítimas e dar apoio às suas famílias. Todo o meu apoio às equipas de emergência que trabalham no local”.

No entanto, ao início da tarde, após declarações do ministro dos Transportes Óscar Puente, nota o El País que o Partido Popular deu início às hostilidades políticas com uma mensagem publicada nas redes sociais a dizer “Já chega”. A esta publicação seguiram-se novas declarações de Feijóo, também já num tom mais político, embora tenha afirmado partilhar com os espanhóis “dor, solidariedade e exigência”.

“Espanha tem o direito de saber o que se passa com as infraestruturas”, afirmou Feijóo numa declaração já na sede do PP, em Madrid. “Este é o momento de respeitar os mortos, os feridos e os seus familiares. Isto não significa ignorar que os espanhóis estão a fazer perguntas de forma incisiva e merecem respostas”, prosseguiu o líder popular, sublinhando que a dor exige “uma investigação governamental imediata, e outra judicial, com todos os meios necessários e sem interferências”, mas também “uma revisão completa e independente de toda a rede ferroviária”.

A Frente Ampla e o Podemos também suspenderam a campanha, tendo Irene Montero, candidata desta segunda força, manifestado a profunda preocupação com o grave acidente, afirmando que a “prioridade máxima” são as pessoas afetadas e as famílias.

Já Ada Colau, a candidata da Frente Ampla, manifestou logo pela manhã a sua “solidariedade com as pessoas afetadas” e o seu “apoio aos serviços de emergência”. Já durante a tarde, a coligação de esquerda de que fazem parte os quatro partidos do Sumar no governo, emitiu um comunicado a exigir “uma auditoria independente”, sublinhando que “para além das responsabilidades técnicas, exigimos a assunção de responsabilidades políticas”. “A gravidade deste terrível episódio exige a máxima clareza e transparência sobre o sucedido: é inadmissível a repetição de um acidente tão grave na rede de alta velocidade no mesmo ano. A Frente Ampla exige a realização de uma auditoria independente ao estado da rede e dos serviços relacionados”, refere o comunicado. “Para além das responsabilidades técnicas, exigimos a assunção de responsabilidades políticas. Por responsabilidade e por humanidade”.