Tiros junto à Casa Branca. Duas pessoas feridas, uma delas o suspeito
D.R.
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Tiros junto à Casa Branca. Duas pessoas feridas, uma delas o suspeito

Presidente encontrava-se no interior do número 1600 da Pennsylvania Avenue no momento do tiroteio.
Helena Tecedeiro
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Duas pessoas ficaram feridas no tiroteio ocorrido perto da Casa Branca, segundo confirmaram fontes policiais à CBS News. As duas pessoas — um suspeito e um possível transeunte — terão sido levadas para um hospital local.

O suspeito encontra-se em estado crítico e a outra pessoa em estado grave, segundo as mesmas fontes.

O presidente Donald Trump encontrava-se dentro da Casa Branca na altura.

Os jornalistas que se encontravam na Casa Branca a trabalhar disseram ter ouvido uma série de tiros e foram instruídos a procurar abrigo na sala de imprensa, de onde agentes do Serviço Secreto dos EUA os impediram de sair.

As autoridades policiais confirmaram estar a responder a disparos que ocorreram nas proximidades dos terrenos da Casa Branca, anunciou o diretor do FBI, Kash Patel.

Numa publicação nas redes sociais, Kash Patel afirmou que os agentes estavam a responder aos disparos e disse que iria “manter o público informado assim que possível”.

Também no X, o Serviço Secreto disse estar "ciente de relatos de tiros disparados perto da 17th Street e da Pennsylvania Avenue NW" — a um quarteirão da Casa Branca — e que estava "a trabalhar para confirmar a informação com o pessoal no terreno".

Selina Wang, a correspondente da ABC na Casa Branca era uma dos jornalistas que estavam em direto da Casa Branca quando se ouviram os disparos. Tal como os colegas, foi encaminhada para a sala de imprensa. Um momento que partilhou no X.

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