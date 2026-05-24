Tiros junto à Casa Branca. Duas pessoas feridas, uma delas o suspeito

Duas pessoas ficaram feridas no tiroteio ocorrido perto da Casa Branca, segundo confirmaram fontes policiais à CBS News. As duas pessoas — um suspeito e um possível transeunte — terão sido levadas para um hospital local. O suspeito encontra-se em estado crítico e a outra pessoa em estado grave, segundo as mesmas fontes.O presidente Donald Trump encontrava-se dentro da Casa Branca na altura.Os jornalistas que se encontravam na Casa Branca a trabalhar disseram ter ouvido uma série de tiros e foram instruídos a procurar abrigo na sala de imprensa, de onde agentes do Serviço Secreto dos EUA os impediram de sair.As autoridades policiais confirmaram estar a responder a disparos que ocorreram nas proximidades dos terrenos da Casa Branca, anunciou o diretor do FBI, Kash Patel..Numa publicação nas redes sociais, Kash Patel afirmou que os agentes estavam a responder aos disparos e disse que iria “manter o público informado assim que possível”.Também no X, o Serviço Secreto disse estar "ciente de relatos de tiros disparados perto da 17th Street e da Pennsylvania Avenue NW" — a um quarteirão da Casa Branca — e que estava "a trabalhar para confirmar a informação com o pessoal no terreno"..Selina Wang, a correspondente da ABC na Casa Branca era uma dos jornalistas que estavam em direto da Casa Branca quando se ouviram os disparos. Tal como os colegas, foi encaminhada para a sala de imprensa. Um momento que partilhou no X..Em atualização