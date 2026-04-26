O suspeito após ser preso, numa foto divulgada por Trump.
O suspeito após ser preso, numa foto divulgada por Trump.Foto: DR/Donald Trump
Internacional

“O Assassino Federal Amigável” teria Trump como alvo, mas foi travado

Jantar dos Correspondentes da Casa Branca foi interrompido pelos tiros, com o presidente e outros membros da Administração a serem retirados à pressa. Suspeito tinha enviado manifesto à família.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Tiroteio
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt