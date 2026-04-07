TGV colide com camião em França. Um morto e 27 feridos

Um TGV colidiu na manhã desta terça-feira, 7 de abril, com um camião numa passagem de nível entre Bétune e Lens, em Pas-de-Calais, no norte de França. De acordo com as primeiras informações, regista-se a morte de uma pessoa (o maquinista do comboio, que teria 56 anos) e dezenas de feridos.A bordo do TGV seguiam cerca de 350 passageiros. Segundo o Le Fígaro, pelo menos 27 pessoas ficaram feridas (duas delas em estado grave) no acidente, que se deu pelas 7h00. . A circulação de comboios foi interrompida naquela região e o Ministro dos Transportes, Philippe Tabarot, anunciou que vai deslocar-se ao local do acidente.