Tentativa de homicídio de Trump. Novo vídeo mostra Cole Allen a disparar contra agente

A Procuradoria de Washington divulgou um novo vídeo que mostra Cole Allen, acusado de tentar assassinar o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sábado passado, a disparar contra um agente do Serviço Secreto antes de ser detido."Estamos a publicar o vídeo já apresentado ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos que mostra Cole Allen a disparar contra um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos", afirmou na quinta-feira a procuradora Jeanine Pirro numa publicação acompanhada pelas imagens na rede social X.. As imagens partilhadas pela procuradora também mostram Allen no dia anterior ao ataque, a rondar a área onde se realizou o jantar de Donald Trump com os correspondentes na Casa Branca.Allen, um professor da Califórnia de 31 anos, esteve presente na quinta-feira numa audiência de cerca de 15 minutos, na qual comunicou à juíza Moxila Upadhyaya que desiste de contestar a prisão preventiva, uma medida cautelar solicitada pela procuradoria.Os advogados do arguido solicitaram à juíza que alterasse as condições de detenção de Allen, que permanece encarcerado o dia todo numa cela de isolamento, uma medida que consideram excessiva.A magistrada, no entanto, respondeu que não tem autoridade sobre este assunto.Allen enfrenta uma acusação por tentativa de homicídio de Trump, um crime que pode levar à prisão perpétua, e outras duas relacionadas com o transporte e uso de armas, embora a procuradoria tenha anunciado, na quinta-feira, que planeia apresentar "muitas mais" acusações contra o homem.O acusado procurou entrar armado no salão do hotel onde decorria o jantar, com a presença de Trump e a primeira dama, Melania Trump, vários membros do Governo, o presidente da Câmara dos Representantes e cerca de dois mil convidados.Segundo a acusação da procuradoria, pelas 20:30 (hora local), Allen contornou, a correr, o arco metálico de controlo de segurança, dirigiu-se para as escadas que davam acesso à sala do jantar e disparou uma arma.Agentes do Serviço Secreto responderam com cinco disparos e Allen, sem ter sido atingido, caiu no chão, onde foi dominado.O incidente não causou vítimas, se bem que os disparos tenham provocado a retirada de Trump.O acusado deixou várias mensagens eletrónicas antes do ataque em que detalhava que o seu objetivo era Trump, a quem chamou "pedófilo, violador e traidor".Segundo documentos judiciais, Allen planificou o ataque durante semanas e viajou de comboio, desde a Califórnia, estando armado e para evitar os controlos de segurança dos aeroportos.Além disso, reservou duas noites no hotel onde se realizava o jantar para poder entrar nas instalações como hóspede, que eram os únicos que podiam aceder ao hotel na ocasião..Prisão preventiva sem fiança para Cole Allen, acusado de tentativa de homicídio de Donald Trump."As forças de segurança não falharam", afirma procurador-geral sobre tiroteio no Jantar de Correspondentes