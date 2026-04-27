"As forças de segurança não falharam", afirma procurador-geral sobre tiroteio no Jantar de Correspondentes

Numa conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, o procurador-geral interino, Todd Blanche, defendeu categoricamente a atuação das autoridades durante o tiroteio ocorrido no passado sábado (já madrugada de domingo em Lisboa), no Jantar de Correspondentes da Casa Branca. Blanche assegurou que todos os presentes no evento estão em segurança e em fase de recuperação, sublinhando que o sistema de proteção funcionou como previsto."As forças de segurança não falharam", declarou Blanche aos jornalistas, refutando totalmente críticas sobre possíveis fragilidades na segurança do Washington Hilton, o hotel onde decorria o evento. O procurador-geral explicou que o suspeito, identificado como Cole Tomas Allen, encontrava-se num andar acima do salão de baile, com centenas de agentes federais posicionados entre ele e o presidente Donald Trump. "Investigaremos este assunto exaustivamente. Aplicaremos a lei de forma justa e garantiremos que a responsabilização seja rápida e certa", acrescentou, antes de detalhar as acusações formais contra Allen..Vídeo mostra atirador a correr pelo meio dos seguranças. Resposta rápida evitou o piorJá o diretor do FBI, Kash Patel, que também estava presente no jantar, admitiu que este incidente lhe "bate de forma um pouco diferente", uma vez que o testemunhou de perto. Patel louvou o trabalho conjunto da polícia local, do Serviço Secreto e do Departamento de Segurança Interna (DHS)."Eles fizeram exatamente o que foram treinados para fazer: impediram que um ataque massivo se tornasse ainda pior", afirmou o diretor do FBI.Patel revelou ainda que a investigação já ultrapassou as fronteiras da capital, com buscas autorizadas pelo tribunal a decorrerem na Califórnia — estado de naturalidade e residência de Allen — e em Connecticut, além de Washington, D.C. Os invólucros das balas recolhidos no local, juntamente com as armas apreendidas, já foram enviados para os laboratórios do FBI em Quantico, Virgínia, para análise imediata..Quem é Cole Tomas Allen, suspeito do tiroteio em Washington? . Detalhes sobre o suspeitoApesar da gravidade da tentativa de ataque, os ferimentos sofridos pelo suspeito foram "ligeiros", afirmam as autoridades. Embora o depoimento inicial indicasse que Cole Allen teria caído após um agente disparar contra ele, a procuradora de D.C., Jeanine Pirro, esclareceu esta segunda-feira que o indivíduo não sofreu ferimentos graves, apresentando apenas "uma espécie de esfoladela no joelho".Blanche, por sua vez, reforçou que os agentes do Serviço Secreto agiram com prontidão ao imobilizar e deter o suspeito assim que este tentou ultrapassar o perímetro de segurança com armas de fogo. A investigação continua em curso para determinar as motivações exatas por detrás do atentado planeado.Allen está para já acusado de tentativa de homicídio do presidente Donald Trump mas o procurador-geral já deixou claro que mais acusações formais serão proferidas nos próximos dias..Suspeito de atentado formalmente acusado de tentativa de homicídio de Donald Trump