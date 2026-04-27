Cole Tomas Allen, detido pelas autoridades.
Cole Tomas Allen, detido pelas autoridades.Foto: Donald J. Trump/Truth Social
Internacional

Suspeito de atentado formalmente acusado de tentativa de homicídio de Donald Trump

Cole Allen, de 31 anos, arrisca prisão perpétua após ataque no Jantar dos Correspondentes. Polícia revela que atirador transportou arsenal desde a Califórnia.
Ricardo Simões Ferreira
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Cole Allen, o homem de 31 anos suspeito de ter disparado durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca no sábado à noite (já madrugada de domingo em Lisboa) compareceu esta segunda-feira, 27 de abril, pela primeira vez em tribunal. O arguido foi formalmente acusado de tentativa de homicídio do presidente Donald Trump.

Durante a audiência, o juiz responsável pelo processo esclareceu que, caso venha a ser considerado culpado da acusação principal, Allen enfrenta uma pena máxima de prisão perpétua.

Além da tentativa de assassinato, sobre o suspeito recaem ainda outras acusações graves, nomeadamente disparo de arma de fogo durante a execução de um crime de violência e transporte de armas de fogo e munições por via interestadual com intenção de cometer um crime agravado.

Isto porque o arguido, segundo a acusação, comprou o armamento no seu estado de naturalidade e residência, a Califórnia, e transportou-o até Washington, D.C., utilizando inclusivamente meios de transporte públicos.

Perfil do suspeito

A polícia já tinha revelado anteriormente que Cole Allen é natural de Torrance, na Califórnia. No momento da detenção, o suspeito estava fortemente armado, tendo-lhe sido apreendida uma caçadeira, uma pistola e diversas facas.

Apesar da gravidade do ataque e do arsenal transportado, as autoridades confirmaram que Allen não possui qualquer registo criminal prévio. Até ao incidente de sábado à noite, o indivíduo não constava em nenhuma lista de vigilância nem estava sob o radar das forças de segurança estaduais ou federais.

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Jantar dos Correspondentes na Casa Branca
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