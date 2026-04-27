Suspeito de atentado formalmente acusado de tentativa de homicídio de Donald Trump

Cole Allen, o homem de 31 anos suspeito de ter disparado durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca no sábado à noite (já madrugada de domingo em Lisboa) compareceu esta segunda-feira, 27 de abril, pela primeira vez em tribunal. O arguido foi formalmente acusado de tentativa de homicídio do presidente Donald Trump.Durante a audiência, o juiz responsável pelo processo esclareceu que, caso venha a ser considerado culpado da acusação principal, Allen enfrenta uma pena máxima de prisão perpétua.Além da tentativa de assassinato, sobre o suspeito recaem ainda outras acusações graves, nomeadamente disparo de arma de fogo durante a execução de um crime de violência e transporte de armas de fogo e munições por via interestadual com intenção de cometer um crime agravado.Isto porque o arguido, segundo a acusação, comprou o armamento no seu estado de naturalidade e residência, a Califórnia, e transportou-o até Washington, D.C., utilizando inclusivamente meios de transporte públicos.Perfil do suspeito A polícia já tinha revelado anteriormente que Cole Allen é natural de Torrance, na Califórnia. No momento da detenção, o suspeito estava fortemente armado, tendo-lhe sido apreendida uma caçadeira, uma pistola e diversas facas.Apesar da gravidade do ataque e do arsenal transportado, as autoridades confirmaram que Allen não possui qualquer registo criminal prévio. Até ao incidente de sábado à noite, o indivíduo não constava em nenhuma lista de vigilância nem estava sob o radar das forças de segurança estaduais ou federais..Investigadores analisam nota enviada por suspeito de ataque em Washington.Quem é Cole Tomas Allen, suspeito do tiroteio em Washington?