Cole Tomas Allen logo após ter sido detido.
Cole Tomas Allen logo após ter sido detido.Truth Social
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Investigadores analisam nota enviada por suspeito de ataque em Washington

Cole Tomas Allen, professor da Califórnia, descreveu-se como "Assassino Federal Amigável" em mensagem enviada à família antes do incidente no Jantar dos Correspondentes.
Ricardo Simões Ferreira
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As autoridades federais estão a examinar uma mensagem enviada pelo suspeito do ataque de sábado (madrugada de domingo em Lisboa), durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, avança a CNN.

O objetivo é compreender melhor o que terá levado Cole Tomas Allen, um homem de 31 anos residente em Torrance, Califórnia, a passar de uma vida como professor respeitado a um potencial assassino.

"Deixem-me começar por pedir desculpa a todos aqueles cuja confiança eu abusei", lê-se na nota que, segundo as autoridades, foi enviada por Allen a familiares antes do ataque. Allen trabalhava em regime de tempo parcial como professor e era também programador de videojogos, de acordo com os registos públicos.

No texto, o suspeito auto-intitula-se "Assassino Federal Amigável" (Friendly Federal Assassin) e manifesta a intenção de visar funcionários da administração Trump. Allen expressou também uma profunda revolta política, afirmando explicitamente: "Não espero perdão".

Os investigadores estão a cruzar o conteúdo da nota com o histórico do suspeito nas redes sociais — que o Presidente Donald Trump já descreveu como sendo "anti-cristão". A nota apresenta várias queixas genéricas que podem indicar o motivo do crime, incluindo críticas às condições em campos de detenção e referências ao Presidente como um "traidor".

De acordo com informações partilhadas pela Casa Branca, a irmã de Allen terá revelado às autoridades que o suspeito apresentava uma tendência para fazer declarações radicais.

Recentemente, Cole Tomas Allen ter-se-á envolvido em ativismo de esquerda em Los Angeles, período durante o qual adquiriu armas de fogo e começou a frequentar regularmente campos de tiro.

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