Investigadores analisam nota enviada por suspeito de ataque em Washington

As autoridades federais estão a examinar uma mensagem enviada pelo suspeito do ataque de sábado (madrugada de domingo em Lisboa), durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, avança a CNN. O objetivo é compreender melhor o que terá levado Cole Tomas Allen, um homem de 31 anos residente em Torrance, Califórnia, a passar de uma vida como professor respeitado a um potencial assassino."Deixem-me começar por pedir desculpa a todos aqueles cuja confiança eu abusei", lê-se na nota que, segundo as autoridades, foi enviada por Allen a familiares antes do ataque. Allen trabalhava em regime de tempo parcial como professor e era também programador de videojogos, de acordo com os registos públicos.No texto, o suspeito auto-intitula-se "Assassino Federal Amigável" (Friendly Federal Assassin) e manifesta a intenção de visar funcionários da administração Trump. Allen expressou também uma profunda revolta política, afirmando explicitamente: "Não espero perdão".Os investigadores estão a cruzar o conteúdo da nota com o histórico do suspeito nas redes sociais — que o Presidente Donald Trump já descreveu como sendo "anti-cristão". A nota apresenta várias queixas genéricas que podem indicar o motivo do crime, incluindo críticas às condições em campos de detenção e referências ao Presidente como um "traidor".De acordo com informações partilhadas pela Casa Branca, a irmã de Allen terá revelado às autoridades que o suspeito apresentava uma tendência para fazer declarações radicais. Recentemente, Cole Tomas Allen ter-se-á envolvido em ativismo de esquerda em Los Angeles, período durante o qual adquiriu armas de fogo e começou a frequentar regularmente campos de tiro..Melania Trump critica Jimmy Kimmel após piada sobre “viúva expectante”.Quem é Cole Tomas Allen, suspeito do tiroteio em Washington?