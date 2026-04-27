Melania Trump critica Jimmy Kimmel após piada sobre “viúva expectante”

Melania Trump criticou esta segunda-feira o comediante Jimmy Kimmel, na sequência de uma piada proferida pelo apresentador sobre a possibilidade de Donald Trump vir a morrer em breve. O comentário surgiu durante uma paródia ao jantar dos correspondentes da Casa Branca, no programa Jimmy Kimmel Live!, horas antes do evento que terminou abruptamente com um ataque a tiro, onde o apresentador afirmou que a ex-primeira-dama exibia um "brilho de viúva expectante".A piada foi transmitida na sexta-feira, um dia antes de ter ocorrido um tiroteio cujo alvo era o atual presidente. Perante o teor das declarações e o contexto que se seguiu, Melania Trump utilizou a rede social X para manifestar o seu repúdio, apelando a que a estação ABC, que transmite o programa, tome medidas contra o apresentador."Um cobarde, Kimmel esconde-se atrás da ABC porque sabe que a rede continuará a dar-lhe cobertura para o proteger", escreveu Melania na sua publicação..A piada propriamente dita foi logo criticada por apoiantes de Trump, mas a partir do momento em que quase se tornou profética, tendo em conta que o evento foi alvo de um ataque com Donald Trump e outros membros do seu governo os alvos, as críticas só aumentaram.. Histórico de tensõesEste não é o primeiro confronto entre Kimmel e o círculo de Donald Trump. No ano passado, após a morte do influenciador conservador Charlie Kirk, em setembro, o apresentador acusou a administração Trump de tentar capitalizar politicamente o trágico evento. "Muitos no mundo MAGA estão a trabalhar arduamente para capitalizar o assassinato de Charlie Kirk", afirmou Kimmel na altura.Na sequência desse episódio, o programa chegou a ser retirado do ar pela ABC — uma decisão que foi saudada por Donald Trump, que descreveu o comediante como "alguém sem talento". No entanto, a Disney, proprietária da rede, acabou por restaurar o formato após uma forte reação negativa por parte dos telespectadores..“O Assassino Federal Amigável” teria Trump como alvo, mas foi travado .Trump diz que não ficou preocupado quando soube de tiros em jantar de gala