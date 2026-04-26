Quem é Cole Tomas Allen, suspeito do tiroteio em Washington?

Cole Tomas Allen, de 31 anos, é um californiano de Torrance, uma cidade costeira perto de Los Angeles. Segundo o seu perfil do LinkedIn, é professor e programador de jogos. Licenciou-se em Engenharia Mecânica pelo California Institute of Technology (Caltech) - a universidade confirmou em comunicado que uma pessoa com esse nome se licenciou na instituição em 2017, segundo a agência Reuters. O suspeito tem também um mestrado em Ciências da Computação pela California State University.Dava aulas em part-time na C2 Education, uma instituição privada que prepara estudantes para os exames, e em dezembro de 2024 foi considerado "Professor do Mês". Desenvolve jogos como profissional independente. .Os serviços secretos norte-americanos disseram que o suspeito estava armado com uma caçadeira e foi detido após abrir fogo contra um agente no hotel Washington Hilton, onde estava hospedado, fora do salão onde decorria o jantar. Estavam presentes o presidente Donald Trump, a sua mulher Melania, o vice-presidente JD Vance e vários membros do governo.Segundo a CBS News, as autoridades não divulgaram informações sobre o possível motivo do suspeito, mas duas fontes disseram à estação televisiva que, após a detenção, ele afirmou às forças de segurança que pretendia disparar contra responsáveis da administração de Trump. .Vídeo mostra suspeito de tiroteio em Jantar dos Correspondentes na Casa Branca a correr pela segurança.Trump diz que atirador é "um louco". Presidente retirado do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca