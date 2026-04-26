Vídeo mostra suspeito de tiroteio em Jantar dos Correspondentes na Casa Branca a correr pela segurança

Pouco depois de ter sido retirado do hotel onde decorria o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca após terem sido ouvido, o presidente Donald Trump partilhou nas suas redes sociais um vídeo das câmaras de segurança do hotel Washington Hilton onde se pode ver o atacante a passar a correr por um checkpoint do Secret Service. .O homem, mais tarde identificado como Cole Thomas Allen, de 31 anos, originário de Torrance na Califórnia foi rapidamente detido, não sem antes atingir a tiro um dos agentes de segurança, que usava colete à prova de bala e teve de ser hospitalizado.Os convidados do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca estavam a terminar o primeiro prato quando se ouviram tiros. Os agentes do Secret Service apressaram-se a retirar o presidente Donald Trump do local, onde devia discursar mais tarde.Segundo Jeffery W Carroll, o chefe da polícia de Washington, o suspeito era hóspede no hotel onde decorria o jantar. Os motivos para o tiroteio não foram imediatamente identificados.Em declarações aos jornalistas pouco depois de ter sido retirado do local - onde se encontravam, além da primeira-dama Melania Trump, vários membros da Administração, como o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, ou o secretário da Defesa, Pete Hegseth -, Trump, descreveu o suspeito como um "potencial assassino", que tinha várias armas.Trump lembrou que esta não é a primeira vez, nos últimos dois anos, que um republicano é alvo de um ataque por parte de um "aspirante a assassino". O presidente recordou as duas ocasiões em que alguém tentou assassiná-lo antes de ser reeleito, incluindo num comício em Butler, na Pensilvânia, onde foi atingido a tiro numa orelha, e noutra ocasião enquanto jogava golfe em Palm Beach, na Florida.Trump enquanto presidente sempre boicotou o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, com exceção deste ano. O jantar, que reúne centenas de jornalistas e executivos dos média, juntamente com convidados das esferas política e económica, realiza-se anualmente no final de abril e angaria fundos para bolsas de estudo e prémios.O suspeito vai comparecer em tribunal na segunda-feira, disse a procuradora de Washington numa conferência de imprensa este sábado, 26 de abril. Segundo Jeanine Pirro, o suspeito irá enfrentar as acusações de uso de arma de fogo durante um crime violento e de agressão a um agente federal com uma arma perigosa. .Trump diz que atirador é "um louco". Presidente retirado do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca