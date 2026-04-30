Prisão preventiva sem fiança para Cole Allen, acusado de tentativa de homicídio de Donald Trump

Uma juíza norte-americana do Distrito de Columbia determinou esta quinta-feira, 30 de abril, a medida de prisão preventiva sem fiança para Cole Allen, de 31 anos, acusado de tentar assassinar o presidente dos EUA Donald Trump, no Jantar de Correspondentes da Casa Branca, no passado sábado.Allen é acusado de querer matar Trump, delito que pode implicar uma sentença de prisão perpétua, e outros relacionados com transporte e uso de armas.O acusado procurou entrar armado no salão do hotel onde decorria o jantar, com a presença de Trump e a primeira dama, Melania, vários membros do governo, o presidente da Câmara dos Representantes e cerca de dois mil convidados.Segundo a acusação da procuradoria, pelas 20h30 (hora local), Allen contornou, a correr, o arco metálico de controlo de segurança, dirigiu-se para as escadas que davam acesso à sala do jantar e disparou uma arma.Agentes do Serviço Secreto responderam com cinco disparos e Allen, sem ter sido atingido, caiu no chão, onde foi dominado. .Trump diz que atirador é "um louco". Presidente retirado do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca. O incidente não causou vítimas, se bem que os disparos tenham provocado a retirada de Trump.O acusado deixou várias mensagens eletrónicas ante do ataque em que detalhava que o seu objetivo era Trump, a quem chamou "pedófilo, violador e traidor".Segundo documentos judiciais, Allen planificou o ataque durante semanas e viajou de comboio, desde a Califórnia, estando armado e para evitar os controlos de segurança dos aeroportos.Além disso, reservou duas noites no hotel onde se realizava o jantar para poder entrar nas instalações como hóspede, que eram os únicos que podiam aceder ao hotel na ocasião..Suspeito de tentar assassinar Trump tirou 'selfie' armado antes do tiroteio em Washington