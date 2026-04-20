Taiwan em alerta devido a exercício naval chinês no Pacífico Ocidental

Taiwan indicou que as Forças Armadas da ilha vão conduzir um "acompanhamento exaustivo" de um recente exercício, envolvendo vários navios de guerra, da marinha chinesa no Pacífico Ocidental.Num comunicado divulgado no domingo, 19 de abril, o porta-voz do Comando do Teatro Oriental de Operações do Exército Libertação Popular (EPL, Exército chinês) anunciou que a formação naval 133 vai realizar exercícios nesta região para testar as suas capacidades operacionais em alto-mar.As embarcações, lideradas pelo contratorpedeiro Baotou, da classe 052D, devem atravessar o canal de Yokoate, uma via marítima próxima do território continental japonês e por onde já passaram navios chineses em exercícios anteriores.Relativamente a este destacamento, o ministro da Defesa Nacional de Taiwan, Wellington Koo, afirmou que vai utilizar capacidades conjuntas de inteligência, vigilância e reconhecimento, bem como "diversas fontes de informação", para manter um "acompanhamento exaustivo" dos movimentos destes navios, indicou a agência de notícias CNA.Esse acompanhamento não se limitará às áreas circundantes ao estreito de Taiwan, mas também ao mar do sul da China e ao mar do Leste da China, acrescentou Koo, sem fornecer mais detalhes.No mais recente relatório, o ministério da defesa taiwanês notificou a presença de 11 navios da Marinha chinesa nas imediações da ilha entre as 06:00 de domingo (22:00 de sábado em Lisboa) e as 06:00 de hoje (22:00 de domingo em Lisboa), o número diário mais elevado registado até agora neste mês.O destacamento desta formação naval, que Pequim definiu como um "treino de rotina", foi anunciado apenas dois dias depois de o Governo chinês ter protestado contra o trânsito do contratorpedeiro JS Ikazuchi, das Forças de Autodefesa do Japão, pelo estreito de Taiwan.As tensões entre a China e o Japão intensificaram-se no final de 2025, quando a primeira-ministra nipónica, Sanae Takaichi, sugeriu que as forças japonesas poderiam intervir no caso de um conflito em Taiwan. .Mistério no Estreito de Taiwan: Incursões aéreas chinesas cessam durante 13 dias