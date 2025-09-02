Taeyangho - a fortaleza sobre carris que Kim prefere para se deslocar

Os tempos evoluem, mas na Coreia do Norte a tradição mantém-se: na sua deslocação até Pequim, onde vai participar, na quarta-feira, 3 de setembro, no desfile que assinala os 80 anos do fim da II Guerra Mundial, Kim Jong-un optou pelo meio de transporte de eleição do seu pai e do seu avô - o comboio. Foi a bordo do Taeyangho (que significa "Sol" em coreano) que o líder norte-coreano percorreu os mais de 800 quilómetros que separam Pyongyang de Pequim. O que a uma velocidade que não vai além dos 60 km/hora lhe terá levado umas boas 20 horas - contando com as paragens. Numa dessas paragens, Kim aproveitou para fumar um cigarro junto ao comboio, cuja cor verde tropa o torna inconfundível. A imagem (em cima) partilhada pela propaganda norte-coreana, depressa correu o mundo. Visto como uma fortaleza sobre carris, o Taeyangho é o meio de transporte favorito do homem que lidera a Coreia desde 2011. Mas já antes o seu avô, o fundador do regime Kim Il-sung, o escolhera para as suas raras deslocações ao estrangeiro, mas também para longas viagens pelo seu país, tornando-o num dos símbolos da propaganda do regime norte-coreano. Também Kim Jong-il, o pai do atual Kim e filho do fundador do regime, gostava de viajar sobre carris. No caso do Kim mais novo, foi de comboio - visto como mais seguro, além de permitir acomodar as enormes comitivas que acompanham o líder nestes momentos, que viajou até à China, ao Vietname ou à Rússia. .Blindado, o comboio - na verdade existem vários, todos iguais, por uma questão de segurança - tem 10 a 15 carruagens, sendo algumas delas de uso exclusivo do líder, mas outras são ocupadas pela sua equipa de segurança e pela equipa médica que o acompanha. Perante o secretismo do regime norte-coreano, pouco se sabe sobre o Taeyangho. Num longo artigo, a Reuters recorre a Ahn Byung-min, especialista sul-coreano em transportes norte-coreanos, para explicar que nessas carruagens há ainda espaço para o gabinete de Kim, equipamento de comunicações, um restaurante e uma "garagem" para os seus dois Mercedes blindados. Além da pausa para cigarro, as fotos oficiais mostram Kim sentado num gabinete com painéis de madeira em frente a um grande brasão dourado e ladeado pela bandeira norte-coreana. Na secretária estava um computador portátil com detalhes dourados, um conjunto de telefones, a sua caixa de cigarros característica e garrafas com líquidos azuis ou transparentes. As janelas estavam decoradas com cortinas azuis e douradas..No caso da China, a questão não se coloca uma vez que os caminhos de ferro chineses usam a mesma bitola que os norte-coreanos, mas algumas viagens ao estrangeiro colocam um desafio acrescido. Como quando Kim foi a Moscovo em 2023, para uma cimeira com o presidente Vladimir Putin, as rodas tiveram de ser reconfiguradas numa estação fronteiriça, explicou Ahn. Neste caso, na fronteira chinesa, o comboio de Kim passou a ser puxado por uma locomotiva chinesa, porque um maquinista local conhece o sistema ferroviário e os sinais.A ligação da dinastia Kim aos seus amados Taeyangho é tal que Kim Jong-il, o pai do atual líder, terá morrido de ataque cardíaco quando viajava num, cuja carruagem pode ser vista no seu mausoléu. .Kim Jong-un entra na China de comboio para assistir a desfile militar com Xi e Putin.Kim Jong-un inaugura a Benidorm da Coreia do Norte