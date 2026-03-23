Líder da diplomacia da Hungria diz que informações avançadas pelo Post são “notícias falsas”.
Líder da diplomacia da Hungria diz que informações avançadas pelo Post são “notícias falsas”. Alexandros MICHAILIDIS / UNIÃO EUROPEIA
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Suspeitas de espionagem para a Rússia criam nova tensão entre UE e Hungria

Líder da diplomacia húngara é acusado de passar informações da UE ao seu homólogo russo. Bruxelas quer esclarecimentos. Tusk diz que notícias não o surpreendem.
Ana Meireles
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