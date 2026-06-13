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Caça MIG russoSecretaria de Imprensa da Rússia / Wikimedia
Internacional

Suécia interceta dois caças russos perto do seu espaço aéreo

Os dos incidentes ocorreram esta sexta-feira, nas regiões sul e norte do Mar Báltico. Suécia enviou dois pares de caças JAS 39 Gripen para intercetar as aeronaves russas.
David Pereira
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A Suécia enviou dois pares de caças JAS 39 Gripen para intercetar dois aviões de guerra russos que sobrevoavam o Mar Báltico junto ao seu espaço aéreo, anunciaram este sábado, 13 de junho, as forças armadas do país nórdico.

Os dos incidentes ocorreram esta sexta-feira, nas regiões sul e norte do Mar Báltico.

As forças armadas suecas adiantaram, em comunicado, que as aeronaves da NATO também levantaram voo "para manter a segurança no espaço aéreo partilhado".

"As ações russas são graves e constituem um padrão de comportamento recorrente que ameaça tanto a nossa integridade territorial como a nossa segurança", afirmou a vice-almirante Ewa Skoog Haslum, chefe de operações conjuntas, citada no comunicado.

Recorde-se que a Suécia aderiu à NATO em março de 2024, numa altura em que em que as tensões no Mar Báltico estavam a aumentar devido à invasão russa da Ucrânia, que se iniciou em fevereiro de 2022.

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