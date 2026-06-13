Suécia interceta dois caças russos perto do seu espaço aéreo

A Suécia enviou dois pares de caças JAS 39 Gripen para intercetar dois aviões de guerra russos que sobrevoavam o Mar Báltico junto ao seu espaço aéreo, anunciaram este sábado, 13 de junho, as forças armadas do país nórdico.Os dos incidentes ocorreram esta sexta-feira, nas regiões sul e norte do Mar Báltico.As forças armadas suecas adiantaram, em comunicado, que as aeronaves da NATO também levantaram voo "para manter a segurança no espaço aéreo partilhado"."As ações russas são graves e constituem um padrão de comportamento recorrente que ameaça tanto a nossa integridade territorial como a nossa segurança", afirmou a vice-almirante Ewa Skoog Haslum, chefe de operações conjuntas, citada no comunicado.Recorde-se que a Suécia aderiu à NATO em março de 2024, numa altura em que em que as tensões no Mar Báltico estavam a aumentar devido à invasão russa da Ucrânia, que se iniciou em fevereiro de 2022..Letónia emite alerta para regiões fronteiriças devido à presença de drone russo no seu espaço aéreo.Drone atinge prédio na Roménia. NATO condena ação "imprudente" de Moscovo e UE fala em "violação grave do espaço aéreo europeu".Ucrânia compra 20 caças à Suécia e vai receber mais 16 como donativo