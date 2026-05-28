Zelensky foi recebido na Suécia por Ulf Kristersson.
Zelensky foi recebido na Suécia por Ulf Kristersson.Christine Olsson / EPA
Internacional

Ucrânia compra 20 caças à Suécia e vai receber mais 16 como donativo

Ucranianos vão usar 2,5 mil milhões do empréstimo de 90 mil milhões de euros da UE para o negócio. Está previsto que as primeiras aeronaves do acordo comecem a chegar no início de 2027.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Suécia
edição impressa
caças Gripen
Diário de Notícias
www.dn.pt