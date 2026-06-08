Letónia emite alerta para regiões fronteiriças devido à presença de drone russo no seu espaço aéreo

As forças armadas da Letónia emitiram esta segunda-feira, 8 de junho, um alerta para as zonas junto às fronteiras com a Rússia e à Bielorrússia, tendo apelado à população para permanecer em casa.De acordo com a Reuters, este alerta surge na sequência da presença de pelo menos um drone no espaço aéreo da Letónia, proveniente da Rússia.Também nos últimos meses foram identificados drones militares nos espaços aéreos de Finlândia, Estónia e Lituânia, o que tem suscitado preocupações acerca de um eventual alargamento da guerra na Ucrânia às fronteiras setentrionais da NATO com a Rússia.Refira-se que a Ucrânia tem intensificado os ataques de longo alcance contra os portos russos de transporte de petróleo no Mar Báltico, mas alguns dos seus drones falharam os alvos e deram origem a alertas de segurança nos países vizinhos.No final de maio, um drone colidiu contra o 10.º andar de um edifício residencial em Galati, cidade no leste da Roménia, e provocou um incêndio que causou ferimentos ligeiros a duas pessoas. As autoridades romenas garantem que o aparelho era russo e que entrou no espaço aéreo do país precisamente no momento em que o exército russo atacava a Ucrânia. .Drone atinge prédio na Roménia. NATO condena ação "imprudente" de Moscovo e UE fala em "violação grave do espaço aéreo europeu". A Roménia, membro da NATO e da União Europeia (UE), partilha uma extensa fronteira com a Ucrânia e tem registado vários incidentes do mesmo tipo.O incidente foi prontamente condenado pela UE, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a acusar a Rússia de ter "cruzado novos limites".Dias depois, um novo drone expoliu num porto romeno, mas a Ucrânia esclareceu que se tratava de um drone seu. .Líderes europeus renovam apoio à UcrâniaOs líderes políticos de Alemanha, França e Reino Unido estiveram reunidos este domingo em Londres, tendo já na madrugada desta segunda-feira emitido uma declaração conjunta que renova o apoio total à Ucrânia.Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Keir Starmer apoiam também a proposta do presidente ucraniano de diálogo direto com a Rússia com a participação da Europa e dos Estados Unidos para atingir o cessar-fogo e dar inicio às conversações de paz.A declaração conjunta elenca uma série de condições para que a paz a alcançar seja justa, entre as quais a integridade do território ucraniano, garantias de segurança vinculativas e a responsabilização da Rússia, que deve compensar os danos provocados pela guerra.Há ainda um compromisso por parte destes três aliados da Ucrânia para reforçar o apoio militar a Kiev e intensificar a pressão económica sobre Moscovo.