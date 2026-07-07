Sismos na Venezuela. Sobe para 97 número de portugueses e lusodescendentes mortos

O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há mais de uma semana aumentou para 97 e há 59 desaparecidos, anunciou esta terça-feira, 7 de julho, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).Entre os 97 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, em que 83 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 18 crianças e 79 adultos, indicou o MNE.O anterior balanço divulgado na segunda-feira contabilizava 96 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos e 60 desaparecidos.Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3535 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial do país.Mais de 17 mil pessoas estão desalojadas e 856 edifícios foram danificados ou destruídos, informaram ainda as autoridades venezuelanas.Várias nações, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.Nesse seguimento, o MNE português anunciou que seguirá hoje para Caracas toneladas de ajuda humanitária, ferramentas e duas ambulâncias equipadas, enquanto os operacionais enviados após os sismos regressarão ao país. .Portugal inicia regresso da força conjunta e envia ajuda humanitária para a Venezuela. Concretamente, em comunicado, a diplomacia portuguesa indicou que dois aviões da Força Aérea Portuguesa partem ao início da tarde de hoje de Lisboa, carregando 12 toneladas de material de higiene, abrigo, conforto e saneamento, e 1,5 toneladas de ferramentas e equipamentos de apoio à remoção de escombros, cedidos pela Marinha Portuguesa.Seguem ainda para a Venezuela donativos da Cruz Vermelha, "incluindo duas ambulâncias totalmente equipadas, que funcionam como unidades móveis de saúde", acrescentou, na mesma nota.A ajuda, enviada ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, deverá chegar à Venezuela na quarta-feira.Os mesmos aviões trarão de volta a Portugal os operacionais que integraram a Força Operacional Nacional Conjunta (FOCON) e que foram acionados numa primeira fase para apoiar a missão de busca, salvamento e primeiros socorros.Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos..Venezuela. Equipa portuguesa conseguiu resgatar homem dos escombros uma semana depois dos sismos