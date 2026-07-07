Portugal inicia regresso da força conjunta e envia ajuda humanitária para a Venezuela

Portugal vai enviar um pacote de ajuda humanitária para a Venezuela, para ajudar na resposta à crise provocada pelos sismos que afetaram o país no fim do mês passado. Anunciando uma "nova fase" no apoio ao país, o Governo deu nota ainda o regresso da Força Operacional Conjunta Nacional (FOCON), enviada para ajudar nas missões de resgate.Em comunicado, o Governo indicou que a ajuda humanitária enviada envolve "12 toneladas de material de higiene, conforto e saneamento", "duas ambulâncias totalmente equipadas" parte dos donativos da Cruz Vermelha e ainda uma tonelada e meia de ferramentas para ajudar à "remoção dos escombros"."A resposta à emergência na Venezuela entra agora numa nova fase, de intervenção humanitária", lê-se no comunicado, que indica que estes bens vão seguir já esta terça-feira para Caracas em dois voos da força aérea que irão partir entre "as 14h00 e as 15h00" da Portela e chegarão à capital venezuelana só na quarta-feira."Estes mesmos voos irão trazer de volta os operacionais que integraram a Força Operacional Nacional Conjunta (FOCON)", lê-se ainda, sublinhando que o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, seguirá no avião para a Venezuela. Para além do pacote de ajuda, segue ainda um "apoio adicional de 400 mil euros", parte do Instrumento de Resposta Rápida e que servirá para "assegurar o acesso a bens essenciais e serviços de apoio"..Como vão os vários países ajudar a Venezuela?.Missão especializada no resgate em estruturas colapsadas deverá partir hoje para a Venezuela. Integra Sapadores Bombeiros de Lisboa.Sobe para 95 número de portugueses mortos. Venezuela anunca medidas para apoiar famílias afetadas pelos sismos