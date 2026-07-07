Pacote inclui ferramentas e equipamento para remoção de escombros
Pacote inclui ferramentas e equipamento para remoção de escombrosFoto: EPA/RONALD PENA R
Sociedade

Portugal inicia regresso da força conjunta e envia ajuda humanitária para a Venezuela

Governo fala em "nova fase" no apoio ao país. Pacote inclui "12 toneladas de material de higiene, conforto e saneamento" e duas ambulâncias equipadas, parte de donativos da Cruz Vermelha.
André Certã
Publicado a
Atualizado a

Portugal vai enviar um pacote de ajuda humanitária para a Venezuela, para ajudar na resposta à crise provocada pelos sismos que afetaram o país no fim do mês passado. Anunciando uma "nova fase" no apoio ao país, o Governo deu nota ainda o regresso da Força Operacional Conjunta Nacional (FOCON), enviada para ajudar nas missões de resgate.

Em comunicado, o Governo indicou que a ajuda humanitária enviada envolve "12 toneladas de material de higiene, conforto e saneamento", "duas ambulâncias totalmente equipadas" parte dos donativos da Cruz Vermelha e ainda uma tonelada e meia de ferramentas para ajudar à "remoção dos escombros".

"A resposta à emergência na Venezuela entra agora numa nova fase, de intervenção humanitária", lê-se no comunicado, que indica que estes bens vão seguir já esta terça-feira para Caracas em dois voos da força aérea que irão partir entre "as 14h00 e as 15h00" da Portela e chegarão à capital venezuelana só na quarta-feira.

"Estes mesmos voos irão trazer de volta os operacionais que integraram a Força Operacional Nacional Conjunta (FOCON)", lê-se ainda, sublinhando que o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, seguirá no avião para a Venezuela. Para além do pacote de ajuda, segue ainda um "apoio adicional de 400 mil euros", parte do Instrumento de Resposta Rápida e que servirá para "assegurar o acesso a bens essenciais e serviços de apoio".

Pacote inclui ferramentas e equipamento para remoção de escombros
Como vão os vários países ajudar a Venezuela?
Pacote inclui ferramentas e equipamento para remoção de escombros
Missão especializada no resgate em estruturas colapsadas deverá partir hoje para a Venezuela. Integra Sapadores Bombeiros de Lisboa
Pacote inclui ferramentas e equipamento para remoção de escombros
Sobe para 95 número de portugueses mortos. Venezuela anunca medidas para apoiar famílias afetadas pelos sismos
Venezuela
Sismos
Ajuda Humanitária
Sismo na Venezuela
Diário de Notícias
www.dn.pt